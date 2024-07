Penalizzazione di 7 punti per una Big, ultim’ora clamorosa in campionato

Per una delle Big di campionato, la stagione potrebbe essere condizionata da un verdetto che si preannuncia decisamente severo

Gli Europei si stanno per concludere e, dalla prossima settimana, l’attenzione degli appassionati si sposterà oltreché sul calciomercato anche sull’imminente inizio della nuova stagione.

Tra poco più di un mese cominceranno i principali campionati europei. Attenzione massima, in particolare, al weekend post Ferragosto. Tra il 16 e il 18 agosto, prenderanno il via la Premier League, la Serie A, la Liga e la Ligue 1. Una settimana più tardi toccherà alla Bundesliga che, a differenza delle stagioni passate, stavolta prenderà il via con una settimana di ritardo rispetto alle altre leghe.

La Premier League riaccoglierà una grande protagonista. A un anno di distanza da una dolorosissima retrocessione, il Leicester è subito tornato nella massime serie del calcio inglese grazie al primo posto in Championship. Le Foxes, allenate da Enzo Maresca (ora nuovo tecnico del Chelsea), hanno preceduto un’altra grande del calcio inglese ovvero l’Ipswich, di nuovo in Premier dopo un’assenza ventennale. Terza neopromossa è il Southampton, vincitore dello spareggio contro il Leeds.

Penalizzazione in campionato, cosa rischia il club

Il Leicester torna in Premier League con l’obiettivo di una salvezza tranquilla. Ad allenare le Foxes sarà Steve Cooper, reduce dall’esperienza con il Nottingham Forest, club che sotto la sua guida è tornato finalmente in massima serie nel 2022, ventitré anni dopo l’ultima partecipazione. Nello scorso campionato, proprio il Nottingham ha subito una penalizzazione di 4 punti a stagione per la violazione delle regole del fair play finanziario della Premier League. Ora, la stessa sorte potrebbe toccare anche al Leicester.

Stando a quanto riportato da calciomercato.it che riprende un’indiscrezione di Football Insider, il Leicester sarebbe accusato di aver superato fallito gli obiettivi di profitto e sostenibilità stabiliti dalla Premier League nelle ultime tre stagioni in cui ha disputato il massimo campionato inglese prima della citata retrocessione.

Il Leicester avrebbe oltrepassato il limite massimo di deficit complessivo stabilito in 105 milioni di sterline, motivo per cui è scattata la procedura di infrazione che potrebbe concludersi – sostiene Football Insider – con una penalizzazione di 6-7 punti da scontare nella prossima stagione. Non si conoscono, al momento, le tempistiche del possibile provvedimento che, lo scorso anno, oltre al Nottingham è toccato anche all’Everton.

Il Leicester esordirà nella Premier League 2023-24 nel Monday Night del 19 agosto contro il Tottenham in casa. A seguire Fulham e Aston Villa. La speranza per i tifosi delle Foxes è che non ci sia subito il segno – in classifica.