Bomba nel campionato italiano, si svincola dall’Inter e firma col Milan

Dopo una carriera passata a girovagare in paesi e squadre differenti, l’ex gioiello delle Giovanili nerazzurre si accasa al Milan: clamoroso

Una storia incredibile, che ha protagonista un personaggio per il quale la parola ‘rimpianto’ forse non rende nemmeno bene l’idea di ciò che sarebbe potuto essere e non è stato. Inserito nel 2012, dalla rivista Don Balon, nella lista dei migliori giocatori nati dopo il 1991, Samuele Longo era un prodigio del calcio italiano. Per lo meno a livello giovanile.

Era lui il ventenne centravanti dell’Inter di Andrea Stramaccioni che nel 2012 fece incetta di trofei: titolo Next Gen a febbraio (con annesso gol in finale contro l’Ajax) e scudetto a maggio. Nella semifinale di quell’incredibile campionato, il nativo di Valdobbiadene rifila addirittura tre gol al Milan, rimontando i rossoneri al 122’.

Nell’ultimo atto contro la Lazio, squadra contro la quale fece il suo esordio in Serie A il 13 maggio dello stesso anno, va ancora in gol, contribuendo al decisivo 3-2 finale col quale i nerazzurri si prendono il Tricolore.

“Predestinato” diceva Marco Branca, l’allora Responsabile dell’area tecnica nerazzurra. “Inter, ecco Super Longo”, scriveva più di 12 anni fa ‘La Gazzetta dello Sport’. Sulle indubbie capacità di Longo si espresse anche un certo Gerry Scotti, con un tweet che, come si direbbe oggi, è invecchiato davvero male.

Il Cagliari ha un nuovo Rombo di tuono: si chiama Longo, ha 22 anni. Segnatevelo, buona sera — Gerry Scotti (@Gerry_Scotti) December 4, 2014

Questo diceva il noto presentatore nel 2014, quando la carriera da autentico giramondo del calcio di Longo era appena agli inizi. Recentemente svincolatosi dal Ponferradina, club della terza serie spagnola nel quale l’attaccante si era trasferito da appena 6 mesi, l’ex centravanti delle Giovanili dell’Inter ha preso una decisione storica. Quella di tornare in Italia. Con una maglia che non può non far scalpore.

Longo, ecco il Milan Futuro: l’incredibile parabola del bomber

Com’è noto, il Milan ha deciso di aderire al progetto (già sposato dalla Juve) di avere una squadra Under 23 da far giocare in Lega Pro. Il cosiddetto progetto Next Gen si chiamerà Milan Futuro, e consterà di tutti profili molto giovani più quattro calciatori fuori quota. Ebbene, clamoroso a dirsi, uno di questi sarà proprio lui, il 32enne Samuele Longo.

La squadra rossonera allenata da Davide Bonera ha deciso di arruolare tra le proprie fila il navigato attaccante – uno che ha giocato tanto in Italia quanto in Spagna, in Grecia e perfino in Olanda – come chioccia per i più giovani.

Le visite mediche sarebbero state già fissate: entro metà luglio Longo, ex cuore nerazzurro ed ex idolo di tutti quelli che credevano di aver trovato l’attaccante del futuro in casa, diventerà rossonero. Proprio lui, che sarebbe dovuto essere il futuro dell’Inter, farà parte del progetto ‘Futuro’ del Milan. Incredibile a dirsi.