Contromossa Juve: spunta lo scambio anti-Inter

Inter ostacolata dalla Juventus sul raggiungimento dell’obiettivo comune di mercato Cabal del Verona, richieste informazioni per il classe 2001 da parte di Giuntoli

Con la chiusura del rinnovo di contratto di Simone Inzaghi, l’Inter si avvicina sempre più al completamento delle mosse di mercato che renderanno saturo ogni reparto della squadra. Dallo staff tecnico ai protagonisti in campo, tutto procede nel modo giusto.

Queste ore sono quelle dedicate all’arrivo di Mehdi Taremi, mentre prossimamente finirà sotto i riflettori anche Lautaro Martinez di rientro dalla Copa America per la cui finale filtra speranza di un ennesimo successo a tinte biancocelesti. Ma non finisce qui. La sessione è appena incominciata e c’è tempo per valutare anche altre opzioni di rilievo che non pesino troppo sulle casse societarie, in quei reparti ove il tecnico dovesse scovare delle mancanze più o meno evidenti a seconda dei casi.

A far restare con il fiato sospeso i tifosi è sicuramente la questione legata al reparto offensivo, visto che la priorità Albert Gudmundsson appare ancora sfumata all’orizzonte e non si avvicina in modo netto al sodalizio nerazzurro. Sarà per i costi, sarà per la forza mentale del presidente del Genoa. Questa mezza chiusura apre però lo spiraglio per delle alternative altrettanto interessanti, mentre lungo la corsia destra non correrà per un po’ di tempo Tajon Buchanan. Per sopperire all’assenza del calciatore canadese infortunatosi proprio nell’arco della disputa della competizione internazionale delle Americhe, l’Inter starebbe meditando a portare in squadra il profilo del giovane Juan Cabal.

Cabal fra Inter e Juventus, duello a viso aperto in Serie A

Attualmente sotto contratto con il Verona e grande promotore della corsa alla salvezza del club di mister Baroni, il classe 2001 Cabal rientra nel pacchetto nerazzurro dei potenziali candidati a giocare in corsia.

L’eventuale operazione potrebbe chiudersi intorno ai 10 milioni di euro, valutando altresì l’opportunità di stemperare il costo a mezzo di un prestito oneroso con opzione di riscatto futuro. Stando alle informazioni riportare di recente da ‘calciomercato.it‘, tuttavia, l’Inter deve guardarsi le spalle dalle avances della Juventus.

La controparte bianconera è determinata più che mai a tornare ai livelli del recente passato e l’attività di Cristiano Giuntoli mostra carattere in queste prime luci della sessione estiva, oltre al fatto che i bianconeri potrebbero giocarsi la carta jolly di Facundo Gonzalez sul piede della partenza come contropartita tecnica e già piacente al Verona.