L’Inter vede gli agenti per anticipare la Juve. Taremi al Coni | VIDEO INTERLIVE

Entro domani Taremi sarà ufficialmente un calciatore dell’Inter, al lavoro per rinforzare la difesa. Affare a sorpresa in Serie A

Nelle prossime ore, al massimo entro la giornata di domani l’Inter ufficializzerà l’acquisto di Mehdi Taremi. Il bomber iraniano si è recato stamani al centro Coni di Milano per ottenere l’idoneità sportiva, passaggio indispensabile per completare l’operazione. Come anticipato da Interlive.it, le visite mediche le aveva invece già svolte all’estero tre mesi fa. Al club nerazzurro si è legato con un contratto biennale da 3-3,5 milioni di euro a stagione, più opzione per un’ulteriore stagione.

Taremi approda all’Inter a parametro zero, commissioni escluse, dopo 4 anni importanti al Porto e aver rifiutato diverse proposte economicamente più ricche provenienti dall’Arabia Saudita. Un anno fa fu vicinissimo al Milan, con l’affare che non si chiuse er divergenze economiche su stipendio e commissioni.

Alla corte di Inzaghi, atteso oggi alle 17 con Marotta nella conferenza stampa che aprirà la nuova annata interista, sarà la primissima alternativa sia di capitan Lautaro che di Marcus Thuram.

L’intenzione del club di Oaktree è quella di aggiungere un altro attaccante, nello specifico una seconda punta. Il nome che piace di più è quello di Albert Gudmundsson del Genoa, dal quale è appena arrivato Josep Martinez, ma la spinosa questione extracampo che coinvolge l’islandese potrebbe frenare non poco la dirigenza di viale della Liberazione. Inoltre per un nuovo ingresso nel reparto offensivo servirebbe la cessione di Arnautovic.

Inter, Cabal per la difesa: i dettagli del possibile affare col Verona. Sul colombiano anche la Juve

In questo momento l’Inter si sta muovendo sul mercato per il ‘braccetto’ di sinistra. A tal proposito, nelle ultime ore è emerso il nome del colombiano Cabal in forza al Verona. Come riporta ‘Sky Sport’, ieri i dirigenti di viale della Liberazione hanno incontrato gli agenti del 23enne, due anni fa costato 4 milioni più bonus alla società di Setti.

Oaktree non ha dato l’ok per Hermoso e Rodriguez, mentre c’è il via libera del fondo statunitense all’investimento per un giovane di prospettiva, come appunto Cabal. Con il summit di ieri, l’Inter vuol provare ad anticipare la concorrenza che comprende, a quanto pare, anche la Juventus. Il classe 2001 ex Atletico Nacional ha una valutazione di circa 8/10 milioni di euro, con Ausilio che potrebbe provare a chiudere in prestito con obbligo e, magari, inserendo una contropartita.