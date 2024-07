Frattesi via, all’Inter 18 milioni e un ex centrocampista della Roma: i dettagli

Il centrocampista romano, chiuso dal trio titolare di centrocampo e dall’arrivo di Zielinski, medita l’addio: c’è la super offerta

Un’operazione da 34 milioni totali. Suddivisi, come da abitudine per i colpi messi a segno da Marotta, in una piccola parte corrisposta come prestito per la prima stagione, a cui poi fa seguito la cospicua somma per coprire interamente il costo del cartellino. Il club meneghino si è impegnato con ben 34 milioni di euro totali come investimento per Davide Frattesi, uno dei centrocampisti di maggior talento del calcio italiano.

La prima stagione in nerazzurro del prodotto delle Giovanili della Roma non ha però rispecchiato le alte aspettative riposte sul conto del ragazzo. Sarebbe oggettivamente ingiusto non ricordare come l’ex Sassuolo non sia però stato schierato titolare se non in pochissime occasioni: il trio di centrocampo composto dagli intoccabili Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan ha lasciato davvero le briciole non solo al nazionale azzurro, ma anche a Kristjan Asllani.

Uno che aveva aspettato la sua occasione per un anno intero – il precedente – e che invece ha dovuto fare ancora una volta tanta panchina nonostante la cessione, nell’estate che ha preceduto la scorsa stagione – di un certo Marcelo Brozovic.

Tornando a Frattesi, le statistiche sul minutaggio parlano più chiaramente di qualsiasi considerazione teorica: 935′ in campo in Serie A – meno di 10 partite effettive – è il magro bottino del motorino di centrocampo, schierato spesso in gare poco decisive ai fini degli obiettivi stagionali della Beneamata. Impossibile non porsi delle domande in vista dell’anno prossimo venturo. Anche perché ad arricchire lo straordinario centrocampo nerazzurro è arrivato anche un certo Piotr Zielinski.

Frattesi, c’è la proposta del Marsiglia: De Zerbi spinge

Già qualche settimana fa, con l’Italia ancora impegnata ad Euro 2024, l’agente del calciatore, Beppe Riso, aveva avuto un colloquio con Piero Ausilio per parlare delle prospettive in vista dell’imminente nuova stagione. Era emerso un quadro non ancora chiarissimo, con la dirigenza nerazzurra che ha sottolineato sì l’importanza di Frattesi nel progetto, senza però poter garantire un posto da titolare al classe ’99.

Da qui erano nate ovviamente le prime speculazioni sul futuro del calciatore, accostato perfino alla Juventus in quella che sarebbe un’iperbolica operazione di mercato con pochissime possibilità di riuscita. Sta di fatto che in ogni caso la situazione Frattesi è assolutamente in divenire.

In questo scenario si potrebbe inserire il Marsiglia di Roberto De Zerbi – già forte su Valentin Carboni – pronto a mettere sul piatto un’offerta di 18 milioni cash più il cartellino di Jordan Veretout, il centrocampista ex Roma e Fiorentina che fungerebbe da parziale contropartita tecnica nell’affare.

A Viale della Liberazione ci pensano: rimpinguare le casse societarie e nel contempo accogliere alla Pinetina un calciatore con delle caratteristiche tutto sommato poco presenti nella rosa nerazzurra, potrebbe davvero far comodo…