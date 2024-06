“La Juventus”: malessere Frattesi, colpo di scena incredibile

Dietro la richiesta avanzata nei giorni scorsi dall’agente dell’ex Sassuolo per conto del proprio assistito ci sarebbe un clamoroso retroscena, ecco di cosa si tratta

Durante la settimana scorsa è andato in scena all’interno della sede del club meneghino un incontro tra l’agente di Davide Frattesi, nonché Beppe Riso, e la dirigenza nerazzurra. Un incontro, questo, in cui si è a lungo discusso della situazione del classe ’99.

Si è consumato infatti nella passata estate il trasferimento del giovane prodotto del vivaio della Lazio dal Sassuolo all’Inter, club che ha dovuto versare 38 milioni di euro complessivi nelle casse dei neroverdi pur di assicurarsi i diritti sulle prestazioni sportive del centrocampista nato a Roma. Nonostante gli 8 gol e i 7 assist realizzati nella scorsa stagione dall’attuale numero 16 nerazzurro, ciò di cui va tenuto conto è il fatto che il tecnico Simone Inzaghi non abbia sempre concesso il giusto spazio in favore dell’ex Empoli e Monza. E’ di questo avviso anche il diretto interessato.

Di fatto, facendo riferimento a quanto raccontato da ‘Il Corriere dello Sport’ nei giorni scorsi, la premessa fatta dall’agente Beppe Riso per conto del suo assistito è quella che Frattesi non ha alcuna intenzione di affrontare un’altra stagione da rincalzo, ragion per cui l’entourage del calciatore è pronto a prendere in considerazione anche un eventuale addio di Frattesi da Milano. Dietro a tale richiesta sembrerebbe esserci però qualcosa di più grande, vale a dire l’interesse mostrato da parte della Juventus nei confronti della forte mezz’ala 24enne.

Barzaghi: “Dietro il malessere di Frattesi ci sarebbe l’interesse della Juventus”

Marco Barzaghi, giornalista di ‘Sport Mediaset’, una volta intervenuto sul proprio canale Youtube ha svelato un clamoroso retroscena inerente alla richiesta avanzata da parte dell’agente di Davide Frattesi nei giorni scorsi:

“C’è un clamoroso retroscena che ha a che fare con Frattesi. Dietro il suo malessere e le parole rilasciate dal suo agente Riso ci sarebbe addirittura la Juventus. Giuntoli avrebbe infatti cercato di inserirsi in seguito all’insoddisfazione mostrata dal calciatore per il minutaggio raccolto nella scorsa stagione, minutaggio che in verità rischia di essere simile anche nella prossima annata, complice naturalmente l’imminente arrivo di Zielinski a Milano” – ha spiegato. “Qual è la posizione dell’Inter a questo punto? Come già detto alla Roma e ad altre squadre, i nerazzurri non pensano minimamente alla cessione di uno come Frattesi, men che meno alla Juventus” – ha concluso.