Inter boom sul mercato: chiuse altre tre operazioni

Entra nel vivo il calciomercato dell’Inter. I nerazzurri hanno ormai definito altre tre operazioni e a breve sono attesi gli annunci.

È tempo di ritornare in campo per l’Inter di Simone Inzaghi. Le vacanze sono finite e da domani, sabato 13 luglio, alcuni dei giocatori si ritroveranno al centro sportivo per iniziare la preparazione. La rosa completa, anche a causa degli Europei, il tecnico l’avrà solamente a fine luglio, ma intanto sono diversi i calciatori che faranno parte di questa prima parte di ritiro estivo per preparare la prossima stagione.

Per alcuni di loro, però, potrebbero essere gli ultimi giorni con questa maglia. Secondo quanto riferito da Sky Sport, i nerazzurri sono ormai pronti a definire tre operazioni (due in uscita e una in entrata). Gli affari sarebbero vicini alla chiusura e già la prossima settimana potrebbero arrivare degli annunci. Una conferma di come Marotta abbia intenzione di accelerare per consentire ad Inzaghi di iniziare a lavorare con la rosa per la prossima stagione il prima possibile.

Calciomercato Inter, definite tre operazioni: i dettagli

I comunicati ufficiali devono ancora arrivare, ma le operazioni sono ormai in via di definizione. L’Inter si prepara a chiudere altri tre affari in una prima parte di calciomercato che ha visto i nerazzurri assolutamente protagonisti. Il lavoro di Marotta non è assolutamente finito qui e nelle prossime settimane ci saranno altri movimenti.

In attesa di capire quale, il club campione d’Italia è ormai pronto a salutare i fratelli Esposito. Sebastiano, dopo l’ottima annata con la Sampdoria, si prepara a tornare in Serie A essendo vicino al prestito all’Empoli. Per Francesco Pio, invece, nuova esperienza con la maglia dello Spezia.

Una continuità importante per provare naturalmente a crescere e magari il prossimo anno tentare una avventura nel massimo campionato. L’ultima operazione in fase di definizione è quella riguardante Tessmann. L’accordo con il Venezia c’è da tempo (i lagunari sono pronti ad annunciare Oristanio), nei prossimi giorni si ultimeranno i dettagli con il giocatore e poi si passerà alle visite mediche e al comunicato.

Il centrocampista americano, però, non è destinato a restare a Milano. Tramontata l’ipotesi di un altro anno a Venezia, per lui si fa strada l’ipotesi di un prestito all’estero. L’idea è quello di farlo giocare con continuità la prossima stagione e poi riportarlo alla base e metterlo a disposizione di Inzaghi. I ragionamenti sono in corso e le scelte saranno fatte nelle prossime settimane.