Maxi affare Inter in Serie A: tre giocatori coinvolti

L’Inter continua ad essere molto attiva in questo calciomercato. Per i nerazzurri un maxi affare in Serie A: tre giocatori coinvolti.

Ultimi giorni di vacanza per l’Inter. Venerdì 12 è in programma la prima conferenza stagionale di Simone Inzaghi che darà ufficialmente il via alla nuova annata nerazzurra. Gli obiettivi, nonostante l’arrivo di Oaktree, non sono assolutamente cambiati: Lautaro e compagni hanno voglia di arrivare fino in fondo in tutte le competizioni e per questo motivo la società è al lavoro per dare al tecnico una rosa molto competitiva.

Marotta e Ausilio stanno lavorando ormai da settimane e nelle prossime ore dovrebbe chiudere un maxi affare con un club di Serie A. I contatti sono in corso e l’obiettivo è quello di mettere tutto nero su bianco nel giro di poco tempo. I giocatori coinvolti sono tre.

L’Inter ha le idee molto chiare in questo calciomercato. I nerazzurri hanno intenzione di puntare su giocatori giovani sia pronti subito, ma anche in grado di poter dare una mano al club in futuro. E l’operazione che si sta per chiudere con una squadra di Serie A va nella seconda direzione.

Calciomercato Inter, si chiude una maxi operazione: tre calciatori coinvolti

Marotta, infatti, ha ormai definito lo scambio con il Venezia Tessmann-Oristanio. Il primo arriva in nerazzurro a titolo definitivo e poi sarà prestato ad un club molto probabilmente estero. Il secondo compie il percorso inverso. Per lui è pronto un contratto quinquennale con il club lagunare (da sottolineare che le due operazioni saranno messe a bilancio in modo separato).

Ma non è assolutamente finita qui. Alla corte di Di Francesco, infatti, sembra essere destinato ad arrivare anche Filip Stankovic. L’ex portiere della Sampdoria è ormai pronto a dire sì al club veneto e nelle prossime ore sarà definita la formula del trasferimento. Da sottolineare come i due giocatori si ritrovano nella stessa a squadra dopo l’ottima esperienza in Olanda con il Volendam.

Una maxi operazione che consente ai nerazzurri di acquistare un centrocampista di talento e cedere due giocatori molto utili per iniziare a mettere in ordine il bilancio. L’affare consente anche di rafforzare i rapporti tra Inter e Venezia e nelle prossime settimane non è da escludere che i lagunari possano bussare ancora alla porta di Marotta per magari capire la fattibilità di portare alle dipendenze di mister Di Francesco altri giovani calciatori nerazzurri.