Inter gelata, sembrava fatta ma salta tutto: se ne va in Premier

Inter, colpo di scena improvviso: l’affare pareva chiuso, adesso il suo futuro può davvero essere in Premier League

C’è grande fermento in casa Inter per quello che sarà il prossimo mese. Dall’inizio della nuova stagione dove gli uomini di Simone Inzaghi punteranno a ripetersi in campionato fino a, soprattutto, le ultime mosse di calciomercato che la dirigenza campione d’Italia ha in mente di portare avanti.

In primo piano Tajon Buchanan ed il suo infortunio, gravissimo, che lo terrà lontano dai campi di gioco per 4-6 mesi. Il canadese, che si è fratturato la tibia in allenamento con la sua Nazionale, aveva ormai convinto il tecnico di Piacenza dopo sei mesi assolutamente positivi in maglia nerazzurra.

Spazio poi all’attacco, un reparto che ha perso Alexis Sanchez e che perderà con ogni probabilità – a titolo definitivo – sia il rientrante Correa che Arnautovic. Oltre a Taremi, infatti, Inzaghi ha bisogno di una quarta punta in grado di garantire prestazioni di alto livello.

Parallelamente, però, uno dei grandi sogni di mercato che da oltre un mese è vicino a vestire la maglia nerazzurra pare, adesso, essersi allontanato dall’Inter: forse in via definitiva. È l’agente che come un fulmine a ciel sereno ha fatto un annuncio che ha letteralmente gelato i tifosi della ‘Beneamata’ che a questo punto dovranno riporre altrove le proprie speranze. Marotta è avvisato: la Premier League sarà la sua prossima tappa.

Inter, che mazzata: messaggi dalla Premier

Non è solo rose e fiori l’estate dell’Inter. Gli arrivi di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi sono stati i primi preziosissimi tasselli – a zero – che Simone Inzaghi ha gradito parecchio. Ciò che il tecnico piacentino invece sembrerebbe tutt’altro che essere felice di registrare è la trattativa per Dan Ndoye che parrebbe ad un passo dallo sfumare ufficialmente.

L’agente dell’esterno del Bologna, 23 anni, ha nelle scorse ore fatto un annuncio che ha lasciato di sasso i vertici nerazzurri. Da tempo, infatti, l’Inter è sulle tracce dello svizzero e la trattativa per portarlo a Milano sembrava essere giunta a buon punto. La beffa, però, è dietro l’angolo e si chiama Premier League. Su Ndoye, infatti, vi sarebbe anche il Manchester United pronto ad anticipare la concorrenza dei campioni d’Italia con una ricca offerta.

Al portale svizzero ‘Blick’ Fahd Adamson, agente di Ndoye, ha di fatto svelato le ultime di mercato sul suo assistito. “Se Ndoye è apprezzato dal Manchester United? È ovvio, la società appartiene ad Ineos e Dan ha già giocato per altri club di questo gruppo. Nizza e Losanna”. Il procuratore di Ndoye ha poi svelato un clamoroso retroscena sulle tentazioni continue a cui il classe 2000 è sottoposto da tempo con numerosi messaggi arrivati da diversi club di Premier League, pronti a puntare sul gioiello del Bologna.

“Vediamo cosa succede”, ha tagliato corto Adamson che evidentemente sta già parlando con uno o più club inglesi del futuro del suo assistito. Futuro che, con buona pace dell’Inter, sembrerebbe essere lontanissimo da Milano e dalla Serie A. Manchester United e non solo, la chiamata dalla Premier League per Ndoye è solo questione di giorni, ma intanto l’agente ha già messo in chiaro tutto.