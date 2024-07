Vuole firmare con l’Inter: taglio drastico all’ingaggio

La voglia di Inter potrebbe portarlo a un taglio drastico dell’ingaggio richiesto: le novità sulla trattativa che divide il mondo nerazzurro

La pista resta in piedi e dunque percorribile, anche se sembra che la proprietà non sia persuasa che si tratti di un affare sostenibile. Le voci si susseguono e da un giorno all’altro cambiano completamente le prospettive. Per ora abbiamo assistito a un bell’intrigo estivo, con chi si dice certo che l’obiettivo abbia già un accordo con il Napoli e chi sostiene che voglia solo l’Inter.

La volontà di nerazzurro potrebbe essere così forte, secondo il Corriere dello Sport da spingere il giocatore ad accettare un drastico taglio allo stipendio, dato che quello potrebbe essere il principale problema che a oggi lo allontana dalla Pinetina.

Sembra che la dirigenza nerazzurra creda che l’affare possa essere interessante. Ma la decisione finale spetta a Oaktree. Il fondo californiano, secondo quanto uscito in questi ultimi giorni, avrebbe infatti posto un veto all’ingaggio a zero di Hermoso, ex Atletico Madrid. Oaktree vorrebbe infatti che l’Inter investisse su giocatori più giovani e dall’ingaggio più basso.

Secondo il Corriere, però, Hermoso starebbe provando a convincere l’Inter a puntare su di lui riducendo le proprie richieste. Secondo il quotidiano sportivo, il difensore sarebbe addirittura disposto a passando da una richiesta iniziale di 5 milioni a stagione a uno stipendio da 3,5 milioni, ma sempre per un periodo di 3 anni.

Un taglio drastico dell’ingaggio solo per l’Inter: le ultime su Hermoso

3,5 milioni a stagione (o 3 milioni più bonus) sarebbe uno stipendio compatibile con il piano di risanamento di Oaktree? Oppure il ventinovenne Hermoso continua a essere un profilo non gradito per questioni che esulano l’aspetto economico?

Come vi spiegavamo in un articolo precedente, a pesare sulle scelte di mercato dell’Inter potrebbero essere anche le liste Champions e Serie A. Per le liste del campionato italiano, l’Inter può iscrivere calciatori Under-22 in numero illimitato (con i nati dopo il primo gennaio 2001 che non occupano slot). Poi, devono essere almeno otto i calciatori formati in Italia, cioè appartenenti al vivaio nazionale. Di questi otto almeno quattro devono essere calciatori formati nel club.

Per le liste UEGA non contano gli Under-22 (a meno che non abbiamo fatto parte del club per due anni di fila, che possono andare in lista B) e il giocatore del vivaio non può essere considerato tale se ha giocato gli ultimi tre anni fuori dal club.

Caso Buchanan e possibili sostituti: Pirola meglio di Hermoso?

Chi non ha abbastanza giocatori provenienti dal vivaio del club o dal vivaio-Italia è penalizzato, dato che si riducono i posti a disposizione in rosa. Ora, per esempio, ha venticinque giocatori da inserire in rosa, ma con solo due giocatori di vivaio-Inter, potrebbe vedere lo spazio complessivo ridursi a ventitré.

Al momento per la Champions, con l’infortunio di Buchanan, l’Inter ha un posto libero fino a gennaio. Per la Serie A, sino a gennaio, ci sono due posti liberi. Ecco perché all’Inter potrebbe convenire prendere Lorenzo Pirola, che è un canterano nerazzurro, e dunque non occupa posti nelle liste UEFA e nelle liste di Serie A. Inoltre è giovane, proprio come vuole Oaktree, e richiede un ingaggio basso. Pure lui mancino, può fare sia il braccetto sinistro che il perno centrale in difesa.

Ma all’Inter servirebbe pure un giocatore sulla fascia destra. In extremis sembra essere spuntata fuori l’idea Cabal. E se è vero, vuol dire che Rodriguez e Hermoso non sono obiettivi caldi. E ciò dovrebbe essere confermato anche se Hermoso vuole davvero così tanto l’Inter e se è davvero pronto al taglio drastico alle richieste economiche menzionato dal Corriere dello Sport.