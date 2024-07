Inter, mette tutti d’accordo: programmato il colpo in attacco

L’Inter pensa al futuro dell’attacco e potrebbe investire su un nome a sorpresa proveniente dalla Francia. Il talento potrebbe fare la fortuna dei nerazzurri

L’insediamento di Oaktree non ha sconvolto i piani dell’Inter, almeno per quanto riguarda il calciomercato. Il diktat della nuova proprietà è puntare su colpi di qualità e prospettiva, che possano dare fin da subito il loro contributo, ma soprattutto aumentare le loro valutazioni con il tempo e rappresentare ottimi investimenti, soprattutto con un occhio all’attuale bilancio.

Già nelle scorse stagione, la dirigenza si è mossa con queste imposizioni economiche, rispettando i parametri, ma costruendo comunque delle squadre competitive e che sono riuscite a portare a casa diversi trofei, tra cui lo scudetto della seconda stella. In molti vorrebbero l’arrivo di un nuovo attaccante, con Albert Gudmundsson in cima alla lista, ma senza un’uscita lì davanti, è un colpo che non s’ha da fare, anzi non ci sono margini economici per completarlo, nonostante il gradimento totale dell’Inter.

Se non dovesse essere ceduto Marko Arnautovic, su cui comunque l’Inter punta, è probabile che venga aggiunto solo un giovane cresciuto nel vivaio nerazzurro e si programmi un altro colpo per svecchiare il reparto offensivo a partire dall’estate 2025. Un nome a sorpresa potrebbe superare presto la concorrenza.

L’Inter segue Ben Seghir: può essere lui il colpo per il 2025

In pochi conosceranno Eliesse Ben Seghir, ma stiamo parlando di uno dei migliori talenti della sua generazione, almeno così è considerato in patria. Gioca in Ligue 1, con la maglia del Monaco e, pur essendo nato a Saint-Tropez è di nazionalità marocchina. Ha solo 19 anni, nasce come trequartista puro, fantasista d’altri tempi, ma ha messo nel suo repertorio una serie di caratteristiche moderne nella lettura del gioco.

Ha giocato con la Francia Under 19, impressionando fin da subito e mettendo a segno tre gol in quattro partite. Poi ha scelto il Marocco e in nazionale maggiore ha già realizzato un gol in quattro presenze. Il Monaco non vuole perderlo e l’ha blindato pochi mesi fa con un contratto fino a giugno 2027 e mettendo una valutazione da 15-18 milioni per il suo cartellino, destinata a salire.

L’Inter l’ha messo nella sua lista per il futuro e sa bene che potrebbe essere il profilo alla Gudmundsson in grado di completare l’attacco – potrebbe giocare addirittura come mezzala offensiva all’occorrenza. Rispetterebbe, inoltre, tutti i parametri di Oaktree, ma bisogna attendere per un vero e proprio assalto.