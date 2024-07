Maxi offerta improvvisa: Inter, ecco l’erede di Calhanoglu

L’Inter potrebbe cogliere un’opportunità molto interessante per il suo centrocampo: è l’erede di Hakan Calhanoglu

Il centrocampo è il reparto su cui l’Inter deve intervenire con minore urgenza. Il parco giocatori per la prossima stagione è ormai composto, con la permanenza di Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella, la certezza Mkhitaryan e alternative di primo livello, tra cui spicca Davide Frattesi. Insomma, non ci sono urgenze per la società, ma ciò non toglie che diversi profili siano in via di valutazione per il futuro, soprattutto per quanto riguarda i più giovani.

Uno di questi potrebbe essere una vera e propria occasione, anche se non a prezzi così bassi. Stiamo parlando di Ismael Saibari, talento classe 2001 che sta esplodendo con la maglia del PSV. È nato come trequartista, ma man mano sta abbassando il suo raggio d’azione, esattamente come fatto nel corso della sua carriera da Hakan Calhanoglu, grazie anche alle idee e all’aiuto di Simone Inzaghi.

Certo, Saibari non è ancora un calciatore così maturo, ma ha dalla sua parte un’ottima visione di gioco, qualità nella gestione del pallone e margini di crescita impressionanti. Già ora la sua valutazione è andata oltre i 15 milioni di euro, anche in virtù di un contratto che lo lega agli olandesi fino a giugno 2029, ma in futuro potrebbe servire almeno il doppio per acquistare il suo cartellino.

L’Inter mette gli occhi su Saibari: il suo acquisto è legato al futuro di Asllani

Certo, l’Inter ha già Asllani in quella posizione, un altro calciatore di grande prospettiva e in cui la società crede molto, tanto da avergli affidato responsabilità importanti in partite delicate. Ma se tra un anno il ruolo di vice Calhanoglu dovesse andargli stretto e l’Inter ricevesse una maxi offerta per cederlo, allora l’albanese potrebbe partire, portare un incasso da almeno 30-35 milioni e permettere un nuovo colpo in entrata.

Saibari sarebbe uno dei primi della lista e, dopo qualche mese di apprendistato, potrebbe essere utilizzato sia come regista basso, sia come mezzala con compiti offensivi. Sempre che qualcuno non arrivi prima dell’Inter in questa sessione di calciomercato.

Il ragazzo, infatti, è stato spesso accostato all’Atalanta, soprattutto in caso di addio di Teun Koopmeiners, su cui è forte la Juventus. E la Fiorentina cerca proprio un calciatore con le sue caratteristiche, non a casa si è parlato proprio di Asllani con la Viola. L’Inter monitorerà le evoluzioni sul calciomercato, sperando che nessun club la batta sul tempo su un calciatore che potrebbe garantire rotazioni e futuro.