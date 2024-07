Bomber prenotato per il 2025: Inter, colpo già piazzato

Inter, è già fatta per il prossimo attaccante nerazzurro: il bomber è già stato bloccato per la prossima estate

Uno dei capitoli più delicati in casa Inter, tra presente è futuro, è certamente quello legato all’attacco. Lautaro Martinez deve firmare il nuovo contratto dopo l’accordo raggiunto sulla base di un ingaggio da circa 9 milioni netti più bonus fino a giugno 2029.

Da Lautaro a Thuram, per il quale diversi top club europei – PSG su tutti – hanno mostrato interesse dopo l’eccezionale annata dopo il suo approdo a Milano. Il francese è in questo momento un perno fondamentale, ma davanti ad un’offerta fuori mercato difficilmente l’Inter sarebbe in grado di dire di no.

Una certezza, in questo momento, è rappresentata dal neo acquisto Mehdi Taremi che andrà a piazzarsi proprio dietro i primi due. Un’alternativa di lusso, arrivata a parametro zero dopo lo scialbo corteggiamento milanista di un anno fa ed il contratto coi Dragoes scaduto ufficialmente lo scorso 30 giugno.

Per il ruolo di quarto attaccante, resta in fortissimo bilico Marko Arnautovic che salvo colpi di scena lascerà l’Inter per fare spazio ad un nuovo innesto, per completare il reparto avanzato. Un attacco che, però, molto presto potrebbe accogliere una nuova pedina di altissimo livello. Beppe Marotta, infatti, starebbe portando avanti un affare che per l’estate 2025 farebbe sognare i tifosi della ‘Beneamata’. Ed in effetti il presidente avrebbe già ‘chiuso’ il colpaccio in attacco: sarà nerazzurro tra un anno.

Inter, è già fatta: bomber dalla Serie A

Di nomi, negli ultimi mesi, ne sono fioccati a bizzeffe. Marotta però sembrerebbe aver fatto la sua scelta ed uno dei bomber protagonisti della stagione nerazzurra 2025/26 è stato già ‘bloccato’. Un colpo che renderebbe il reparto di Simone Inzaghi ancora più forte.

Perché la nuova freccia nell’arco del tecnico piacentino potrebbe essere Mateo Retegui, attaccante del Genoa che ha preso parte all’ultimo sfortunato Europeo con gli azzurri. Argentino ma naturalizzato italiano, negli ultimi anni Retegui ha dimostrato di essere un bomber implacabile in aria di rigore, capace di segnare nella scorsa stagione con il ‘Grifone’ 9 reti e firmare 3 assist in 31 presenze tra Serie A e Coppa Italia. Nei piani del presidente dell’Inter vi sarebbe un naturale ‘cambio’ che potenzierebbe non poco il reparto avanzato.

Marko Arnautovic, nonostante le pressanti voci di mercato, potrebbe a questo punto rimanere fino alla naturale scadenza del suo contratto. E così nell’estate 2025 l’austriaco verrebbe rimpiazzato proprio da Retegui, pronto a 25 anni a consacrarsi una volta per tutte nel grande calcio.