Contatto: Inter pronta a chiudere il colpo a zero

Beppe Marotta pronto a superarsi per l’ennesima volta: ecco il prossimo colpaccio a parametro zero, può firmare con l’Inter da svincolato

Fino a questo momento l’estate nerazzurra ha regalato certezze e conferme. La rosa a disposizione di Simone Inzaghi, già ad inizio luglio, si è ritrovata rinforzata in maniera consistente. E non è finita qui. Perché Marotta guarda lontano e ha già in mente un nuovo affare a zero.

Dopo aver conquistato la seconda stella, l’Inter è chiamata a confermarsi al vertice del calcio italiano. Per farlo, oltre all’addio di alcuni esuberi come Alexis Sanchez, vi sarà ancora spazio per qualche nuovo innesto. In attacco, appunto, dove Arnautovic potrebbe essere rimpiazzato da un nuovo centravanti che affianchi Lautaro, Thuram e Taremi.

Ma è per l’anno prossimo che il presidente nerazzurro sta valutando una sorpresa dagli svincolati. Si sa bene come Marotta sia particolarmente abile nell’individuare calciatori che, a scadenza, possono risultare delle occasioni d’oro per l’Inter.

È accaduto in passato – è forse l’esempio più lampante di tutti, anche perché strappato al Milan – con Hakan Calhanoglu, ora tra i centrocampisti più forti del mondo. Ma anche più recentemente le firme di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi non scherzano. Marotta guarda lontano ed un’ultima idea, stavolta per rimpolpare la difesa, potrebbe essere parecchio allettante: ecco l’ultimo nome sondato dal presidente nerazzurro.

Nuovo difensore a zero: colpaccio Inter

Ora come ora in casa Inter il reparto su cui intervenire, per necessità, è la difesa. La frattura della tibia di Buchanan, in allenamento con la nazionale canadese, è stata una tegola tremenda. Ma al di là della ricerca di un sostituto del forte laterale che rimarrà ai box per 4-6 mesi, Marotta guarda al futuro e all’idea di rimpiazzare Acerbi una volta che il contratto dell’ex Lazio scadrà ufficialmente.

‘Il Giorno’ parla di come l’idea di anticipare un colpo in difesa in vista del 2025 – quando il contratto di Acerbi scadrà ufficialmente – sia stata per il momento accantonata. A questo punto l’idea che porta a Joahn Vasquez del Genoa si complica, visto il rinnovo qualche mese fa del messicano fino al 2027.

L’ultima suggestione che intriga non poco la dirigenza porta a Olivier Boscagli, talento del PSV Eindhoven che vedrà terminare il suo contratto con la società olandese proprio a metà 2025. Il 26enne monegasco, nazionale francese, può ricoprire all’occorrenza anche il ruolo davanti alla difesa e giocare come terzino sinistro.

Difensore di piede mancino e bravo tecnicamente, sarebbe l’innesto ideale per la retroguardia nerazzurra in vista della stagione 2025/26. Un colpo che Marotta potrebbe puntare a bloccare il prima possibile e, come consuetudine, bruciare l’eventuale concorrenza di altri club interessati, come accaduto con Taremi e Zielinski. Il presidente dell’Inter, con la consueta lungimiranza, guarda più lontano di tutti. Boscagli, classe 1997, nel suo ultimo anno al PSV ha collezionato 47 presenze complessive tra campionato e coppe, con 3 reti e 4 assist vincenti.