Cancelo torna davvero: scambio incredibile col City

Alcuni tifosi ci credono ancora: vorrebbero Cancelo, magari in prestito alla fine del mercato o tramite uno scambio col City

Si era parlato di un possibile ritorno alla Juve, ma la prospettiva appare assai complicata. Cristiano Giuntoli, per ora, ha altre priorità. Capendo di non avere la forza per convincere il City a cedergli il laterale destro con una formula non troppo impegnativa, il dirigente bianconero potrebbe aver già alzato le mani per arrendersi, nonostante le notizie circolate nei giorni scorsi.

Calcelo vuole il Barcellona, e non è un mistero. Quindi il portoghese spingerà soprattutto per quella destinazione. Non è ovviamente escluso un contatto tra Mendes e Giuntoli: il potente procuratore ha già proposto il suo assistito all’Inter e potrebbe farlo presto anche con la Juve.

Il punto è che il City chiede 20 milioni per liberare il trentenne di Barreiro e non si farà ricattare da chi spera che i difficili rapporti fra giocatore e allenatore possano rendere più agevole un’uscita. A Giuntoli non sarebbe dispiaciuto regalare a Motta un esterno con tanta qualità. Per muoversi avrebbe bisogno di liquidità a oggi indisponibile.

Dicono che l’ex dirigente del Napoli stia facendo l’impossibile per liberarsi di Federico Chiesa, mentre il ventiseienne nato a Genova ha già fatto sapere di voler partecipare al ritiro bianconero e di voler avere un confronto con un nuovo allenatore. Si aspetterà di sicuro fino al 20 luglio, data scelta da Chiesa e la fidanzata Lucia Bramani per le nozze.

Uno scambio con il City per Cancelo: il piano bianconero

Solo dopo il matrimonio, il ragazzo scioglierà le sue ultime riserve, con molte squadre attente alla sua situazione. Davanti a tutte sembra esserci la Roma di De Rossi, anche se dalla Capitale non sembrano disposti ad accontentare le richieste della Juve e a offrire un ingaggio troppo alto all’esterno d’attacco.

Nelle retrovie si muove anche il Napoli, anche se pare che Chiesa speri in una chiamata del Bayern o di poter giocare un altro anno in bianconero e poi accasarsi a zero da qualche altra parte a giugno 2025. Cosa c’entra Joao Cancelo in tutto questo? Be’, pare che Giuntoli, intanto, dopo averlo vanamente proposto allo United in cambio di Sancho, potrebbe offrirlo anche al Manchester City in uno scambio secco per avere Cancelo.

Anche in chiave Inter qualcuno ha evocato la possibilità di uno scambio con il City per Cancelo. Ma i giocatori che interessano a Guardiola sono quelli che l’Inter giudica incedibili. Per adesso, quindi, si può parlare solo di inconcludenti chiacchiere di mercato. L’Inter sa che è difficile anche arrivare al prestito. Anche perché l’ingaggio del portoghese sarebbe troppo alto per le casse nerazzurre.

Rimpianto irrisolto (e irrisolvibile)

Un accostamento ai nerazzurri è dunque possibile solo per il 2025, nella remota possibilità che Cancelo restasse al City per poi liberarsi a zero. Di certo a Mendes la destinazione nerazzurra non dispiacerebbe, e anche il laterale portoghese potrebbe essere contento di giocare con l’Inter, la squadra in cui nella stagione 2017-18 ha dimostrato di essere un campione.

Al City non vogliono più vederlo. Guardiola lo vede come un giocatore inadeguata ai suoi schemi, perché capace sono di staccarsi e tentare la giocata personale. Con Inzaghi potrebbe presentarsi lo stesso problema: Cancelo sarebbe chiamato a difendere meglio, anche se l’Inter gioca con una difesa a tre. E al portoghese non piace dover rincorrere gli avversari sulla propria fascia di competenza. Fino a tre anni fa lo faceva, poi dopo l’esperienza al Bayern ha semplicemente smesso di farlo.

Cosa succederà? Probabilmente Cancelo rimarrà per sempre uno dei grandi rimpianti dell’Inter (e anche della Juve). I nerazzurri lo persero perché, dopo aver speso cifre enormi per giocatori come Kondobia e Gabigol) non avevano 35 milioni per riscattarlo. La Juve lo lasciò andar via per 28 milioni.