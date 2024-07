Colpo “prenotato”, l’Inter pesca in casa Fiorentina

La dirigenza campione d’Italia guarda lontano ed in vista del prossimo futuro ecco prenotato il rinforzo: lascerà la Fiorentina

È arrivato il tempo di fare sul serio. La nuova stagione si avvicina ed in casa Inter il focus rimane inevitabilmente rivolto sull’attuale sessione di calciomercato. Un’estate rovente che nelle prossime settimane rischia di riservare non pochi colpi di scena – tra entrate ed uscite – alla rosa di Simone Inzaghi.

Martinez, Taremi e Zielinski sono solo l’inizio. In questo momento la dirigenza campione d’Italia sta valutando i prossimi innesti ma nel frattempo si fa spazio anche con le possibili uscite da qui a fine agosto. In attacco oltre a Correa, di rientro dal prestito al Marsiglia e fuori dai piani di Inzaghi, pure Marko Arnautovic potrebbe fare le valigie in caso di offerta convincente. In difesa, ora come ora, la priorità è sempre rappresentata dalla caccia al sostituto dell’infortunato Buchanan. Ed in tal senso i nomi al vaglio sono diversi.

C’è però un’idea che sta prendendo largo nella dirigenza nerazzurra, pronta a rendere imbattibile il gruppo nerazzurro quest’anno come nel 2025. Una possibilità su cui Beppe Marotta pare pronto a fiondarsi nel prossimo futuro, con buona pace della Fiorentina. Proprio dalla società di Rocco Commisso potrebbe arrivare un grandissimo colpo che innalzerebbe il livello tecnico dei campioni d’Italia in carica.

Ennesimo capolavoro di Marotta: scippo alla Fiorentina

Non solo colpi a parametro zero. Beppe Marotta guarda, come pochi, lontano. Un progetto vincente quello nerazzurro, lo si è visto con la recente conquista della seconda stella. Ed uno dei prossimi obiettivi potrebbe dire addio alla Fiorentina e non resistere al richiamo dei campioni d’Italia in carica.

Si parla di Nikola Milenkovic, sotto contratto con il club di Rocco Commisso fino al 30 giugno 2027. Nonostante ciò, l’anno prossimo Marotta avrebbe in mente di farsi avanti per provare ad acquistare il forte serbo che potrebbe spingere – come già accaduto in passato ma senza successo – per salutare e fare il salto in un top club come l’Inter. Schierabile sia a tre che a quattro, per Milenkovic potrebbe servire una proposta da almeno 20 milioni di euro. Ad ogni modo in vista dell’estate 2025 la firma di un nuovo centrale sarà una priorità.

Perché tra un anno scadranno i contratti di de Vrij e Acerbi: al momento non sembra che il doppio rinnovo sia nei piani della dirigenza nerazzurra. E così Milenkovic, che da anni si è attestato come uno dei migliori centrali del panorama italiano, potrebbe finalmente approdare all’Inter dopo anni di corteggiamenti che non hanno mai visto epilogo positivo. Il 26enne di Belgrado, nella sua ultima annata a Firenze, ha racimolato ben 50 presenze tra campionato e coppe con 2 assist vincenti all’attivo. Su di lui c’è il forte pressing del Nottinham Forrest.