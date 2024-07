De Vrij tradisce l’Inter e si trasferisce in un’altra Big, affare da 7 milioni

Protagonista di un Europeo coi fiocchi, il difensore olandese ha destato l’interesse della top europea: l’affare potrebbe far gola a Marotta

Ci aveva creduto. Ci aveva sperato fino all’ultimo, salvo poi arrendersi a quella autentica magia messa in atto da Ollie Watkins, l’attaccante dell’Aston Villa che ha spento, proprio al 90′, i sogni di gloria della sua Olanda.

È stato però certamente un Europeo molto positivo quello della rappresentativa dei Paesi Bassi, che ha conteso alla favorita Inghilterra il ruolo di anti-Spagna nella kermesse continentale. È stata una competizione da ricordare anche a livello personale per Stefan de Vrij, il difensore nerazzurro che si è anche tolto la non trascurabile soddisfazione di andare in gol – una rete decisiva ai fini del risultato finale – nel match di quarti di finale contro la Turchia di Vincenzo Montella.

Non sono bastate sei gare di alto livello all’ex giocatore della Lazio – sempre schierato titolare dal CT Ronald Koeman – per coronare il sogno di vincere qualcosa con la sua nazionale. E dire che de Vrij, reduce da una stagione che ha in qualche modo ufficializzato il suo cambiamento di status da titolare inamovibile a panchinaro buono per tutte le occasioni, mai come in questo periodo vede il suo futuro in bilico.

Già perché, passato lo spauracchio di un suo possibile addio a ‘zero’ – già abbondantemente ventilato prima del rinnovo di contratto firmato l’8 luglio del 2023 – l’olandese sembrava certo di poter far parte dell’Inter dell’immediato futuro. Le cose non stanno esattamente così, come confermato da tante indiscrezioni sul suo conto.

De Vrij, si fa avanti l’ambizioso club tedesco

Tralsciando per un momento le voci che vorrebbero il giocatore seguito con grande interesse anche da Roma e Juve – difficile ipotizzare però un ‘tradimento’ di siffatta natura, nel caso di passaggio ai bianconeri – de Vrij ha estimatori storici in Premier League. Ma anche in Bundesliga, dove un ambizioso club sogna all’idea di arricchire la propria rosa con un calciatore di siffatto pedigree.

Tra le pretendenti più agguerrite, ecco spuntare il Lipsia, club da sempre dedito alle cessioni eccellenti ma con un occhio attento anche al presente. Il sodalizio di proprietà Red Bull sarebbe disposto a versare nelle casse della società di Viale della Liberazione qualcosa come 7 milioni di euro pur di avvalersi dei servigi dell’affidabile difensore.

Con un contratto in scadenza nel 2025, ed un’opzione per un altro anno esercitabile tra poco meno di un anno, de Vrij e l’Inter riflettono sul loro matrimonio. Marotta non scarta a priori l’idea della cessione, soprattutto se davvero i tedeschi fossero disposti a formalizzare un’offerta che rappresenta oggettivamente il massimo che si possa ora trarre dalla partenza dell’olandese.