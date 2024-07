L’Inter chiude il colpo con lo scambio: nuovo regalo ad Inzaghi

L’Inter è al lavoro ad Appiano Gentile. Per Inzaghi potrebbe arrivare presto un altro rinforzo. La trattativa può chiudersi con uno scambio

Con il raduno di sabato 13 Luglio è cominciata ufficialmente la nuova stagione dell’Inter. Inzaghi, ottenuto il rinnovo fino al 2026, ha accolto i suoi calciatori ad Appiano Gentile per il via alla preparazione che precederà le prime amichevoli.

Un gruppo ancora largamente incompleto quello a disposizione del tecnico nerazzurro. In attesa del rientro dei nazionali, impegnati a Euro 2024 e Copa America, i nuovi acquisti Taremi e Martinez rappresentano, al momento, le uniche novità nell’organico interista. Presto si aggregherà ai nuovi compagni anche Piotr Zielinski. E non è ancora finita.

L’Inter, infatti, sta lavorando all’acquisto di un nuovo difensore per colmare l’assenza dell’infortunato Buchanan. I nerazzurri cercano un rinforzo duttile, di piede mancino, che possa ricoprire sia il ruolo di quinto che di braccetto a sinistra. Tanti i profili sondati con Oaktree che vorrebbe investire su un innesto giovane e con ampie prospettive di valorizzazione. Un’indicazione che ha spinto Ausilio a puntare tutto su un calciatore reduce da una buona stagione in Serie A.

Colpo Inter, si chiude con lo scambio: le ultime

Si tratta di David Cabal, difensore colombiano di proprietà del Verona. Classe 2001, ha totalizzato 22 presenze nell’ultima stagione, contribuendo alla salvezza degli scaligeri. Un profilo che risponde pienamente alle caratteristiche sopra citate, sia per l’età che per la duttilità tattica che lo porta a ricoprire sia il ruolo di terzo centrale che di esterno alto.

Su Cabal ci sarebbe stato anche un sondaggio della Juventus e del Rennes. Anche per questo motivo, l’Inter vorrebbe accelerare i tempi e chiudere in fretta l’affare. Per liberare il suo difensore, il Verona chiede 8-10 milioni, una cifra che l’Inter punta ad abbassare inserendo nell’affare una contropartita tecnica.

Come riporta Sportmediaset, quest’ultima sarebbe stata individuata in Issiaka Kamate, esterno offensivo della Primavera che compirà 20 anni il prossimo 2 agosto. Kamate è arrivato all’Inter nel 2020 e ha totalizzato 116 presenze 20 gol nelle giovanili nerazzurre, dall’Under 16 alla Primavera. Il giovane francese ha un contratto in essere con l’Inter fino al 2026. Vedremo, dunque, se sarà inserito nella trattativa Cabal con un eventuale prestito o altre formule di trasferimento.

Kamate o meno come possibile contropartita, la certezza è che l’Inter vuole Cabal. Il colombiano ha superato la concorrenza dei due parametri zero, Hermoso e Rodriguez. Per quest’ultimo, svincolato dal Torino, i nerazzurri avevano già raggiunto un’intesa per un contratto annuale.