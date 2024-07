“Accordo raggiunto”: Inter vicinissima al quarto colpo

L’Inter ha raggiunto un’intesa con gli agenti del calciatore. Partita la trattativa col club, si può chiudere in questa settimana

L’Inter sta per mettere a segno il quarto colpo di questo calciomercato estivo. Dopo Piotr Zielinski, Josep Martinez e Mehdi Taremi, sempre in attesa che venga raggiunto un accordo con Tessmann, il club nerazzurro è vicino se non vicinissimo all’acquisto di un difensore. Precisamente di un ‘braccetto’ sinistro in sostituzione, dal punto di vista numerico, di Buchanan.

Il nome è quello di Cabal, difensore mancino in forza al Verona. Stando alle ultime indiscrezioni di ‘Sportitalia’, Marotta e Ausilio hanno raggiunto un accordo con gli agenti del colombiano sulla base di un contratto pluriennale da 1-1,2 milioni di euro netti a stagione più bonus. Un accordo di massima, visto che va ancora definito in ogni suo aspetto.

Ma con questa intesa l’Inter ha cominciato una trattativa col Verona, disposto a privarsi del 23enne per circa 10 milioni di euro. La dirigenza di viale della Liberazione vorrebbe impostare l’operazione in prestito oneroso con obbligo d’acquisto: 8 milioni di parte fissa e 2 di bonus. Il tutto potrebbe chiudersi già entro la fine di questa settimana.

Su Cabal c’è anche la Juventus, tuttavia allo stato attuale l’Inter è decisamente più avanti rispetto ai bianconeri. Agli scaligeri potrebbe finire il baby della Primavera interista Issiaka Kamate, anche se in una operazione disgiunta.