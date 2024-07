Con l’Aarhus di Bisseck: Inter, la trattativa è in fase avanzata

Un anno fa l’Inter ha preso Yann Bisseck dall’Aarhus, una trattativa che è andata piuttosto bene per la Beneamata: ora la storia potrebbe ripetersi

L’arrivo di Yann Bisseck all’Inter per una manciata di milioni è stato di sicuro una fortuna per Simone Inzaghi e la compagine nerazzurra. Il difensore centrale, impiegato fin da subito come braccetto di destra, dopo un primo periodo di apprendistato in cui ha visto ben poco il campo, si è dimostrato parecchio affidabile, riuscendo a conquistare la fiducia dell’allenatore e dei tifosi.

La sua spinta è risultata spesso incontenibile per le squadre avversarie, con le sue avanzate continue sulla catena di destra e una fisicità fuori dal comune, che ben pochi riescono ad applicare con tanta costanza nelle varie fasi della partita. È chiaro che nella prossima stagione ci si aspetta che il tedesco possa fare ancora meglio, magari riuscendo a strappare sempre più spesso la titolarità, visti i tanti impegni che attendono i nerazzurri.

L’affare con l’Aarhus, compagine danese che ben pochi avevano conosciuto in precedenza, quindi, ha dato i suoi frutti e la storia potrebbe ripetersi in questi giorni, anche se non direttamente con l’Inter, ma per un prodotto del settore giovanile nerazzurro.

L’Aarhus torna a fare affari in Italia: trattativa avanzata per l’ex Inter

L’ex club di Bisseck, in cui è cresciuto e si è messo in evidenza a livello internazionale, è andata con forza sul centrocampista Niccolò Squizzato. Secondo quanto riporta ‘Sky’, la trattativa sarebbe già in fase avanzata, ma con il Pescara, che ha rilevato il suo cartellino dall’Inter un anno fa.

Stiamo parlando di un mediano della tipica scuola italiana, originario di Gallarate, e dalla fisicità importante, abile nel recuperare il pallone e anche negli inserimenti senza palla, ma che non è mai riuscito a trovare continuità dopo il salto dalla Primavera al mondo dei grandi.

Dopo aver concluso il percorso con l’Under 19 dell’Inter, è passato alla Juve Stabia, al Renate e infine proprio al Pescara. Ora per lui potrebbero aprirsi le porte della Danimarca, dove avrebbe di sicuro più chance di mettersi in evidenza. L’operazione in totali dovrebbe portare nelle casse dei biancazzurri 300mila euro. Nelle prossime ore, si attendono altri contatti tra le parti e poi, se tutto andrà bene, sarà già l’ora della stesura dei documenti e delle firme.