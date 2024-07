L’Inter lo perde a zero, si libera gratis e firma con un’altra squadra!

Sembra ormai decisa la partenza a zero: addio Inter e futuro in un’altra squadra, il giocatore sta per salutare i colori nerazzurri

Nel corso degli ultimi anni il lavoro certosino di Beppe Marotta non solo ha portato alla costruzione di una rosa tra le più forti e complete d’Europa, ma anche messo a posto i conti dolenti della gestione Zhang. L’Inter guarda dunque con ottimismo al futuro, anche e soprattutto in sede di calciomercato.

Il presidente nerazzurro ha portato in via ufficiale tre innesti che hanno convinto la piazza: dopo la seconda stella l’idea è quella, ovviamente, di riconfermarsi al vertice della Serie A sperando di poter insidiare anche le big europee nella caccia alla prossima Champions League. E così calciatori dell’importanza di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi rischiano di ritagliarsi uno spazio importante alla corte di Simone Inzaghi, nella nuova stagione che sta per cominciare.

Soprattutto l’iraniano, ‘bloccato’ a zero lo scorso gennaio, sarà una validissima alternativa al duo titolare composto da capitan Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Per il nazionale polacco, invece, la concorrenza sarà sicuramente più folta. Ma Zielinski, che a Napoli ha lasciato un ricordo meraviglioso, ha tutte le carte in tavola per provare a strappare da subito un posto da titolare.

Dopo aver ‘coperto’ anche i pali con la firma di Josep Martinez dal Genoa, adesso bisognerà dedicarsi alle cessioni per far spazio ad eventuali nuovi innesti che firmeranno da qui a fine agosto.

Sembra congelata la partenza – che pareva quasi scontata di Denzel Dumfries. Dopo il grave infortunio di Buchanan, servirà ricercare una toppa in quella posizione del campo.

Lascia l’Inter gratis: addio a scadenza

Gli addii nelle prossime settimane – e non solo – non mancheranno in casa Inter. Si fa largo, davanti alla giusta offerta, l’idea di cedere Marko Arnautovic reduce da una stagione assai deludente. Ma intanto si sta facendo strada un addio che sembrerebbe destinato a consumarsi il prossimo 30 giugno 2025.

A scadenza di contratto, al termine della nuova stagione per cominciare, dirà addio all’Inter il terzo portiere Raffaele Di Gennaro. Lo scorso luglio è arrivato il rinnovo fino all’estate 2025, per quella che a conti fatti sarà molto probabilmente la sua ultima annata con la maglia nerazzurra. Poi Di Gennaro, classe 1994, potrebbe accasarsi altrove a parametro zero. È questo lo scenario che si sta configurando, con i vertici di Viale della Liberazione che non hanno intenzione di trattenere il 30enne di Saronno.

Il portiere, a maggior ragione dopo l’arrivo di Josep Martinez, vedrà chiudersi del tutto il suo spazio all’Inter. E così le strade inevitabilmente si separeranno.

Cresciuto nelle giovanili del club campione d’Italia in carica, Di Gennaro ha accumulato solo 22′ ed 1 presenza nella stagione della seconda stella esordendo nel match di fine campionato contro l’Hellas Verona, terminato 2-2.