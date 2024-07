Operazione conclusa col Monza: “A titolo definitivo”

Passaggio ufficiale di Edoardo Stante dall’Inter al Monza a titolo definitivo, ripartirà dall’Under-18 dei brianzoli nella imminente stagione sportiva

I primi allenamenti tenuti sui campetti della Pinetina di Appiano Gentile non rendono ancora giustizia alla voglia matta che hanno i calciatori nerazzurri a disposizione di Simone Inzaghi di imporre il proprio gioco in stagione. Del resto ci vorrà ancora un po’ per ottenere la giusta forma, ma la strada è già tracciata in positivo.

In parallelo al lavoro svolto sull’erba, il club nerazzurro è all’opera per completare tutte le operazioni di mercato pendenti. Nello specifico si cercano soluzioni utili alle uscite di scena dei giovani calciatori non soltanto rientranti dai prestiti stagionali ma anche quanti sono prossimi all’addio dal calcio giovanile. In questo settore ha fatto molto parlare di sé il baby terzino sinistro Edoardo Stante nelle ultime ore, perché proiettato verso l’addio all’Inter per sottoporre le proprie prestazioni all’attenzione di un’altra grande indiziata del calcio di Serie A.

Stante dall’Inter al Monza, sarà dell’Under-18 brianzola

Difatti l’ufficialità dell’operazione non si è fatta attendere e il calciatore classe 2007 ha dato il proprio consenso al passaggio al Monza proprio in questa sessione estiva di mercato.

A mezzo di un comunicato ufficiale diramato sulle proprie piattaforme online, il club brianzolo ha reso noto di aver prelevato Stante a titolo definitivo dall’Inter. Per via della giovane età e di buone prospettive di crescita, il calciatore prenderà parte all’organico della formazione Under-18 biancorossa e potrà tornare utile in Prima Squadra in futuro.