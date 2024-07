Il bomber della Liga a costo zero: colpo di scena Inter

L’Inter potrebbe valutare un bomber a zero dalla Liga: l’occasione di mercato si profila inattesa per Ausilio e Marotta

Pur dicendosi soddisfatto dei nomi disponibili in rosa, a Inzaghi non dispiacerebbe un’altra punta. Magari un nuovo Sanchez, ovvero un profilo in grado di agire più vicino alla porta, di allargarsi o di muoversi sulla trequarti. Arrivare al preferito di staff tecnico e dirigenza, e cioè Gudmundsson, è complicato. Gli ostacoli sono tanti: le pretese del Genoa, i soldi che non bastano, Correa e Arnautovic difficili da piazzare…

Ecco perché all’Inter non escludono la possibilità di aggiungere altrimenti un quinto nome per l’attacco. La soluzione potrebbe arrivare dagli elementi già a disposizione (trattenere Valentin Carboni, per esempio, rischiando però di interromperne il processo di crescita, o Satriano). Oppure buttarsi su un low-cost o un profilo a zero.

Martial e Depay pretenderebbero troppo d’ingaggio e sarebbero presenze troppo invadenti in panchina, e per questo sembra scontato non considerarli nemmeno. Piace anche Kelechi Iheanacho, punta centrale, ex Leicester. Si è svincolato dal Akhmat Grozny il ventiseienne burkinabé Mohamed Konaté. Non un campione, ma per età, caratteristiche e pretese d’ingaggio, potrebbe fare al caso dei nerazzurri. Però è un extracomunitario, e l’Inter non ha spazio disponibile per le liste UEFA.

In generale, tutti i nuovi possibili acquisti andranno valutati tenendo in considerazione le esigenze della lista Serie A e Champions. Ecco perché la dirigenza mira soprattutto a profili giovani e italiani. Intanto dalla Spagna giungono interessanti indiscrezioni sul bomber dell’Espanyol, Martin Braithwaite.

Dalla Liga a zero: il bomber non conquista la dirigenza nerazzurra

Braithwaite aveva tempo fino a metà luglio per esercitare una clausola unilaterale per svincolarsi dal club iberico. E infatti questa è stata la sua decisione. La scelta del trentatreenne danese ha però sorpreso gli spagnoli, che ormai lo credevano disposto a rimanere un altro anno. Stranamente, Martin ha fatto scattare la clausola per svincolarsi dopo essersi unito al ritiro dei Los Periquitos.

Ecco dunque un altro nome da poter prendere a zero: il bomber danese, 22 reti in Liga nell’ultima stagione, ha ancora qualità ed è assai duttile. Potenzialmente potrebbe dunque essere un nome giusto per i progetti di Simone Inzaghi.

L’attaccante, libero di scegliere la sua nuova destinazione a parametro zero, sembra voler tornare in Inghilterra, dove ha giocato nel Middlesbrough tra il 2017 e il 2019 prima di passare al Leganés e poi al Barcellona, e da lì all’Espanyol. E dalla BBC, nel programma Team Talk, è già arrivato un accostamento all’Everton.

Sì, potrebbe essere offerto anche all’Inter, ma per i nerazzurri non sarebbe un profilo al 100% compatibile con i piani direttivi dettati da Oaktree: acquisti sostenibili, giovani e rivendibili. E a chi lo rivendi il caro Martin?

Sembrava che Martin Braithwaite fosse ormai legatissimo ai colori dell’Espanyol. L’inverno scorso aveva anche lasciato intendere che avrebbe potuto investire come imprenditore per salvare il club dal fallimento (trasformandosi in un giocatore-proprietario). Magari può interessare a Milan e Juve…

Prima le cessioni e poi gli acquisti

L’Inter ha finora preso due parametri zero, un portiere di prospettiva e due giovanissimi. Ma per completare il mercato in entrata, i dirigenti devono prima piazzare tutti gli esuberi e i giovani (in prestito o definitivamente). Sì, l’Inter potrebbe prendere ancora un centrale, un attaccante e un vice Dumfries, ma senza cessioni non ci sarebbe spazio in rosa e in lista Champions…

Quindi per avere un difensore centrale, o deve arrivare un canterano (Pirola) o va venduto uno tra Acerbi e de Vrij. Per l’attaccante, vanno subito sbolognati Correa e Arnautovic. Per l’esterno, si può tenere Buchanan fuori dalle liste. E poi cosa succederebbe col suo ritorno?

L’osso più duro è l’austriaco. Arnautovic non vuole andare da nessuna parte. Lo ha dichiarato apertamente. Ha un contratto e non puoi costringerlo a fare le valigie, tanto più che ora si sarà accorto di non poter trovare mai di meglio.