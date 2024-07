Inter beffata, Cabal va alla Juventus: tutti i dettagli

Nel pomeriggio Giuntoli ha chiuso gli accordi col Verona e l’entourage del difensore colombiano, che ormai sembra diretto all’Inter

Inter beffata quasi sul traguardo. E dall’acerrima rivale, la Juventus. Il futuro prossimo di Juan Cabal non sarà nerazzurro, bensì bianconero stando alle ultime informazioni provenienti dalla Francia.

Per ‘L’Equipe’ è tutto fatto: il difensore colombiano, scelto da Inzaghi e dalla dirigenza dopo il no di Oaktree a Hermoso per sostituire l’infortunato Buchanan, si trasferirà alla corte di Thiago Motta.

Nel pomeriggio Giuntoli ha raggiunto un accordo totale col Verona sulla base di 12 milioni di euro bonus inclusi. Intesa trovata pure l’entourage del 23enne, segnalato in queste ore proprio a Torino per formalizzare il tutto con la società di Exor. Ora l’Inter, che di fatto attendeva solo l’ultimo ok di Oaktree per chiudere l’affare, sarà costretta a virare altrove.