Lascia l’Inter dopo 23 anni: “Questo non è un addio”

Termina dopo 23 anni l’avventura con l’Inter. In una lettera è stato comunicato il perché di questa separazione: “Non è però un addio”

L’arrivo di Oaktree in casa Inter ha aperto una nuova era e sono in corso alcuni cambiamenti societari. Gli americani hanno sicuramente puntato sulla continuità rispetto al passato per cercare di proseguire sulla strada intrapresa in questi ultimi anni, ma alcuni addii sono fisiologici e nelle scorse ore c’è stata l’ufficialità di una separazione.

23 anni di percorso insieme con l’Inter ed ora la decisione di intraprendere una nuova avventura per magari trovare maggiori stimoli dopo aver trascorso diverso tempo nello stesso posto. Ma, come precisato nella lettera che ripercorre la sua esperienza in nerazzurro e annuncia la decisione di non proseguire con il club campione d’Italia, questo non è un addio, ma un semplice arrivederci. Le strade in futuro magari si incontreranno ancora una volta. Per il momento la decisione è stata quella di separarsi per dare vista ad una esperienza diversa da questa.

Inter, è addio dopo 23 anni: l’annuncio

Le strade dell’Inter e di una persona storica per il club si separano. L’annuncio è stato dato dalla diretta interessata in un lungo post pubblicato sul proprio profilo Instagram. Dopo 23 anni trascorsi nel mondo nerazzurro, Barbara Biggi, responsabile degli affari internazionali, ha comunicato la decisione di non proseguire questa avventura.

“Lascio l’Inter per una nuova avventura – si legge nella lettera – sono stati 23 anni pieni di nuove sfide ogni anno, abbracciando cambiamenti e innovazioni. Siamo cresciuti insieme“. Ora, però, per lei è arrivato il momento di iniziare una esperienza diversa nella speranza di poter riuscire ad ottenere gli stessi risultati arrivati con il club nerazzurro. Ma, come riferito dalla stessa Biggi in questa missiva, magari in futuro le strade potranno ancora una volta incontrarsi: “Il mio non è un addio. È un ringraziamento e un arrivederci a presto“.

Barbara Biggi è stata una persona molto importante per quanto riguarda il mondo Inter. Con il suo lavoro è riuscita a far crescere molto il club nerazzurro in ambito internazionale, ma, soprattutto, è stata “l’unica Direttrice donna del Club“. Ora con il suo addio la proprietà sarà chiamata a trovare un sostituto e l’augurio della manager, da sempre tifosa della squadra campione d’Italia, è che possa essere proprio una donna perché “questo settore potrebbe trarre vantaggi se ci fosse una presenza femminile maggiore nella gestione”.