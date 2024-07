Addio Inter, si trasferisce al Napoli per 4 milioni più bonus

Calciomercato Inter, colpo di scena pazzesco: a gioire è Conte, il big saluta i nerazzurri e firma subito con il Napoli

Un mese abbondante alla chiusura della sessione estiva di calciomercato ed in casa Inter le sorprese in arrivo non sembrerebbero tutte positive. In tal senso si sta facendo strada una clamorosa beffa per la squadra di Simone Inzaghi: il big è pronto a dire addio ai nerazzurri per vestire la maglia del Napoli.

Dopo un anno memorabile Beppe Marotta sta facendo di tutto, compatibilmente con le finanze del club in mano a Oaktree, per potenziare la rosa dei campioni d’Italia in carica. Ed i primissimi due tasselli rischiano già di fare la differenza nel corso di una nuova stagione ricca di impegni, tra Serie A, Coppa Italia, Champions League e Mondiale per club.

Piotr Zielinski per la mediana è stata la primissima scelta del presidente dell’Inter, a maggior ragione vista la possibilità di accogliere l’ex Napoli a parametro zero. Come il polacco anche Mehdi Taremi che sarà una pedina preziosa in attacco, finalmente un terzo bomber di spessore internazionale in grado di intercambiarsi con Lautaro Martinez e Thuram.

Non è tutto oro ciò che luccica in casa Inter ed infatti nelle scorse ore un’indiscrezione di mercato ha letteralmente gelato la tifoseria nerazzurra. La squadra di Simone Inzaghi rischia di vedere allontanarsi una volta per tutte un big che, ora come ora, parrebbe essere vicino alla firma con il Napoli.

Conte scippa l’Inter: accordo a 4 milioni

Uno dei calciatori più ambiti che la dirigenza di Viale della Liberazione segue da vicino da mesi, potrebbe finire per accasarsi al Napoli, alla corte di Antonio Conte.

Si parla di Mario Hermoso, talentuoso difensore centrale di piede mancino che è uno dei principali sogni di mercato di Beppe Marotta. La beffa, però, è dietro l’angolo. Perché il Napoli ha forse definitivamente superato i campioni d’Italia nella corsa alla firma dello spagnolo. La diirigenza azzurra sta facendo dei corposi passi in avanti e la proposta avanzata all’entourage di Hermoso sembrerebbe aver convinto il calciatore in via quasi definitiva.

4 milioni di euro più bonus lo stipendio garantito al difensore che, svincolato dopo la lunga esperienza tra le file dell’Atletico Madrid, non è mai stato tanto vicino ad approdare in Serie A. Con Hermoso il Napoli metterebbe a posto la retroguardia, il vero punto debole evidenziato nella passata stagione e sul quale Conte sta già lavorando in maniera intensiva in ritiro. Hermoso, nel suo ultimo anno alle dipendenze di Simeone, è stato quasi sempre presente: per lui tra campionato e coppe 45 apparizioni con 2 gol e 2 assist vincenti.