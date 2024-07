Dall’Inter al Milan: Oaktree lo lascia ai rossoneri

Un calciatore infiamma il calciomercato e riguarda da vicino le trattative di Inter e Milan: Oaktree potrebbe lasciarlo definitivamente ai rossoneri

Il calciomercato, in questa fase, si basa su equilibri piuttosto precari e che possono cambiare improvvisamente con il passare dei giorni. L’abbiamo visto con Juan Cabal, che sembrava a un passo dal vestire la maglia nerazzurra, prima che l’inserimento della Juve cambiasse totalmente le cose e il colombiano non sposasse la destinazione bianconera.

I nerazzurri, quindi, sono ancora alla ricerca di un nuovo centrale mancino e Oaktree ha dato un mandato ben preciso alla dirigenza: dovrà essere un profilo giovane, in grado di crescere agli ordini di Simone Inzaghi, sia dal punto di vista tecnico, sia sotto il profilo economico, regalando una potenziale plusvalenza al club.

Anche il Milan è alle prese con la difesa. Sono diversi i centrali a disposizione di Paulo Fonseca, ma manca un mancino in grado di impostare il gioco o comunque un calciatore con determinate caratteristiche, che potrebbe imporsi subito come titolare agli ordini dell’ex Lille. Pavlovic sembrava il profilo preferito, ma nelle ultime ore è emerso un nuovo nome, già accostato in diverse occasioni alle italiane.

Spunta Hermoso per il Milan: l’Inter non chiude con il difensore

Mario Hermoso ha dimostrato il suo valore con la maglia dell’Atletico Madrid, con cui però non ha rinnovato il suo contratto e quindi è libero di accasarsi altrove a parametro zero. I costi dell’operazione non sarebbero comunque così bassi e non è più giovanissimo, per cui l’Inter non pare avere intenzione di affondare il colpo, come da indicazioni di Oaktree che non ha mai dato il via libera.

Anche il Napoli, che aveva preso contatti per portare a termine l’operazione, sembra decisamente più tiepido dopo l’acquisto di Alessandro Buongiorno dal Torino. A questo punto, come riportato da Gianluca Di Marzio, Hermoso è diventato un’opzione importante per il Milan.

Il calciatore piace a Fonseca e potrebbe integrarsi fin da subito piuttosto bene le suo gioco, al fianco di Tomori. Vedremo nei prossimi giorni se i rossoneri accelereranno per chiudere la trattativa ed evitare ritorni di fiamma dall’Italia o dall’estero. Di sicuro, l’Inter potrebbe andare su un profilo diverso, come Kiwior o Vasquez, dopo aver perso Cabal, ma Hermoso non è in cima alla lista dei desideri della dirigenza.