Il dirigente ringrazia l’Inter: l’affare è stato chiuso, i dettagli

L’annuncio in conferenza stampa: “È stata rispettata la parola data da grandissimi professionisti quali Ausilio, Baccin e Marotta”

Il calciomercato dell’Inter è piuttosto movimentato anche per quanto riguarda le uscite. O meglio dire le tante uscite che riguardano quei calciatori che non rientrano nei piani del prossimo futuro, tra questi diversi giovani Primavera ed ex che la società rispedisce in provincia e nelle leghe minori per fare spazio in organico e non interrompere il loro percorso di crescita.

Sarr e Silvestro sono stati sistemati al Foggia in Serie C, mentre in B fa ritorno Francesco Pio Esposito dopo che per settimane il suo nome è stato in ballo per due-tre operazioni con club di massima serie. Su tutti il Genoa, dove sarebbe potuto andare nell’ambito dell’affare per Josep Martinez. La prossima stagione, comunque, il classe 2005 giocherà lo stesso in Liguria. Precisamente allo Spezia, nella quale ha militato già nella passata stagione, di nuovo in prestito.

“Devo ringraziare la dirigenza dell’Inter, la quale ha riconosciuto il nostro ottimo lavoro con il ragazzo. È stata rispettata la parola data da grandissimi professionisti quali Ausilio, Baccin e Marotta – ha detto oggi in conferenza stampa il capo dell’area sportiva del club ligure, Eduardo Macia – Poi ha contato tantissimo il desiderio del ragazzo di continuare il suo percorso con noi, Francesco torna molto volentieri: è lui che ha spinto per restare qua. Oggi lui non è più il ragazzino di cui parlavo un anno fa”. A La Spezia, Esposito ritroverà suo fratello maggiore Salvatore.

Inter, Cabal è della Juventus: il comunicato con le cifre UFFICIALI

Nelle ore in cui si chiude del tutto l’affare Esposito con lo Spezia, la Juventus ufficializza l’arrivo di Juan Cabal che l’Inter aveva scelto per sostituire – almeno sul piano numerico – l’infortunato Buchanan. Poi l’ingresso in scena dei bianconeri ha stravolto i piani, con Giuntoli che nella giornata di ieri ha trovato tutti gli accordi mettendo all’angolo i dirigenti interisti.

Essendo quotata in borsa, la Juve deve rendere pubblici i termini economici delle operazioni di calciomercato. Ecco, nel dettaglio, quelli relativi a Cabal:

“Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Hellas Verona FC per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Cabal Murillo Juan David a fronte di un corrispettivo di € 11 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 1,8 milioni. Sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 2 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2029″, conclude la nota.