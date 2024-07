Le ultime di calciomercato: doppo affare rossonero dell’Inter

Attaccante e terzino destro, l’Inter ha definito la doppia operazione con la società rossonera. Ecco tutti i dettagli

Le ultime di mercato danno in chiusura, per non dire fatte due operazioni con protagonista l’Inter e il club rossonero. In sostanza si attende soltanto l’ufficialità, gli annunci di rito successivi alle visite mediche e alle firme sui rispettivi contratti.

Il calciomercato nerazzurro non è focalizzato solo sulle entrate, anche se sono quelle che fanno più ‘rumore’. Marotta e Ausilio ne hanno già completate ben cinque, le prime due – Zielinski e Taremi – già all’inizio della seconda metà della scorsa stagione anche se l’ufficialità, per ovvie ragioni, sono arrivate all’inizio di questo mese di luglio. Nel mezzo l’operazione Josep Martinez.

Il portiere è stato strappato al Genoa per circa 15 milioni di euro bonus inclusi. Lo spagnolo ha firmato fino a giugno 2029 con uno stipendio da 1,5 milioni netti a stagione. Acquistati poi due grandi prospetti classe 2006, il fantasista sloveno Topalovic per circa 1 milione e il difensore spagnolo Alex Perez in prestito con opzione d’acquisto sui 500 mila euro.

Molte di più le uscite, se si includono quelle con protagonisti calciatori non della prima squadra e magari rientrati dai prestiti. Oppure qualche Primavera che va a maturare in qualche piazza di provincia tra Serie B e C. Tutto o quasi lavoro per il vice Ds Dario Baccin, in sostanza il braccio destro di Piero Ausilio.

Calciomercato Inter, Baccin al lavoro fronte uscite: Sarr e Silvestro al Foggia

A proposito di Primavera ed ex ceduti altrove per fargli fare le ossa, stanno per essere girati al Foggia (Serie C-Girone C) Amadou Sarr e Alessandro Silvestro. Il primo è una punta italo-senegalese di 20 anni che l’anno scorso ha militato nell’Under 19 di Chivu, realizzando 11 gol in 38 partite. È un nome che ha voluto a tutti i costi il tecnico dei pugliesi, Massimo Brambilla, ex mister della Juve NextGen. Il classe 2004 passa al Foggia con la formula del prestito.

Per Silvestro si tratta di un ritorno, visto che già l’anno scorso ha indossato la maglia dei rossoneri di Puglia, siglando 2 gol in 10 presenze. Da capire bene ancora la formula che consentirà al terzino classe 2002 di riapprodare al Foggia. Potrebbe essere pure un titolo definitivo, o un prestito con opzione d’acquisto. Per lui e Sarr si aspettano in sostanza solo gli annunci ufficiali.