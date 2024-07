Inter, Zielinski al Coni e poi in ritiro ad Appiano. Cabal, visite con la Juve

Zielinski al Coni per l’idoneità sportiva prima di raggiungere i suoi nuovi compagni nel ritiro alla Pinetina. La Juve va veloce con Cabal

Sta per iniziare a tutti gli effetti l’avventura di Piotr Zielinski con la maglia dell’Inter. Ieri il polacco è arrivato a Milano, mentra stamattina si è recato al centro Coni (vedi foto) per ottenere l’idoneità sportiva. Subito dopo il polacco ha raggiunto Inzaghi e i suoi nuovi compagni nel ritiro di Appiano Gentile.

Zielinski è stato preso a costo zero e si è legato al club ora di Oaktree con un contratto quadriennale, ovvero fino a giugno 2028, da circa 4-4,5 milioni di euro a stagione.

A proposito di visite, che Zielinski ha fatto già nei mesi scorsi, sono in corso quelle di Juan Cabal con la Juventus. Il colombiano è stato ‘soffiato’ all’Inter nella giornata di ieri, con Giuntoli che ha chiuso l’operazione sui 12 milioni di euro bonus compresi.

🎥 🇨🇴 #Juventus – Visite mediche in corso per Juan #Cabal: prime foto e autografi con i tifosi bianconeri al J-Medical per il difensore colombiano, proveniente dal #Verona per un’operazione complessiva da 12 milioni di euro

📲 @GiokerMusso pic.twitter.com/TmhWefhQBz

— calciomercato.it (@calciomercatoit) July 18, 2024