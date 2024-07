Mister X dopo Cabal-Juve: l’Inter spiazza tutti

Sfumata la pista per il colombiano ormai prossimo alla firma con i rivali bianconeri, l’Inter ha evidenziato l’identikit dell’alternativa sul mercato: almeno due i nomi in lizza per un posto a corte di Inzaghi

Quel che è stato fatto lo scorso anno con Yann Bisseck ce lo ricordiamo tutti e con grande trasparenza. Sarà perché la dirigenza nerazzurra è dapprima riuscita a non dare troppo nell’occhio, per poi far parlare soprattutto il calciatore sul campo.

Sin dalle prime battute di gioco con la nuova maglia infatti il talento tedesco ha dato prova di grandi qualità nascoste, fra cui soprattutto una spiccata personalità anche in circostanze non meramente difensive. Proprio quel che Simone Inzaghi ha cercato e continua a cercare dai suoi nuovi innesti nel reparto arretrato. Peccato che proprio nelle scorse ore è venuto meno uno degli obiettivi più caldi della sessione, accostato all’Inter come se in nerazzurro ci dovesse finire a strettissimo giro di posta.

Il Verona sembrava esser lì in attesa, però, di un assalto più concreto da parte della Juventus. Quest’ultimo non ha tardato, tanto che ora Juan Cabal è soltanto un dolce ricordo per la controparte meneghina. Senza un calciatore così versatile sulla corsia mancina, lì dove si sarebbe potuto alternare anche con Federico Dimarco e Carlos Augusto, l’accoppiata vincente composta da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio è corsa ai ripari seguendo le medesime linee guida confermate da Oaktree ad inizio stagione. Investire su un calciatore giovane resta la priorità assoluta, ma senza sforare il budget.

L’Inter studia il dopo Cabal: Kiwior o Vasquez, c’è solo un posto

Così i nomi caldi per prendere il posto di Cabal, ovvero le vere alternative al ruolo lasciato da Tajon Buchanan, sono piuttosto interessanti per l’intero scenario calcistico europeo. Sebbene da un lato ad Inzaghi piaccia ancora Mario Hermoso, le garanzie altiche dell’ex calciatore dell’Atletico Madrid sono abbastanza scarse. Al contrario, la freschezza di Jakub Kiwior e Johan Vasquez appare molto apprezzata.

Per il primo ci sarebbe da convincere l’Arsenal all’apertura di un’operazione in prestito con eventuale opzione di riscatto al termine della stagione a condizioni economiche non estremamente elevate. Quanto al secondo, invece, lo spiraglio già aperto con il Genoa per l’affare Josep Martinez potrebbe agevolare anche una seconda trattativa a costi contenuti. Da cancellare almeno per il momento l’idea terziaria di Ricardo Rodriguez, attualmente svincolato dopo aver prestato servizio al Torino.