Inter, da Hermoso a Dumfries: “Presto arriverà l’annuncio”

Le ultime di calciomercato Inter hanno come protagonisti Hermoso, che rimane il preferito di Inzaghi per la difesa, e Denzel Dumfries

Il mercato dell’Inter non è incentrato soltanto sull’ormai famoso braccetto di sinistra, con il club ora ‘costretto’ a rivedere le strategie dopo che è saltata l’operazione Cabal, andato alla Juventus. Pirola poteva essere una sorta di piano B o C, ma il difensore è stato ceduto all’Olympiacos.

Chissà allora che non possano riprendere quota piste che non si erano riscaldate, vedi quelle rappresentate da Kiwior in uscita dall’Arsenal e Vazquez del Genoa, o clamorosamente quella Hermoso bocciata dal fondo Oaktree. Intanto arrivano nuove conferme sulla bontà del lavoro dei dirigenti fronte rinnovi contrattuali. Dopo aver blindato Lautaro, Barella e Simone Inzaghi, Marotta e Ausilio avrebbero definito in sostanza il prolungamento di Denzel Dumfries.

Il ‘Corriere della Sera’ di stamane dà per chiusa, in maniera positiva, la trattativa tra il management interista e l’entourage del terzino ora in vacanza dopo aver sfiorato la finale di Euro 2024 con la sua Olanda. “Presto l’Inter annuncerà il rinnovo di Dumfries”, scrive il più importante quotidiano nazionale in merito al rinnovo del classe ’96.

Da settimane si parlava e si scriveva di parti vicine a un accordo fino a giugno 2028, con l’ex Psv verso il sì alla proposta di circa 4 milioni di euro netti a stagione. Un totale al lordo di circa 32 milioni. Lui partiva da una richiesta di 5, il doppio dell’attuale stipendio, ma anche con l’intenzione di proseguire altrove la sua carriera. Il ‘sogno’ del numero 2 era la Premier League, probabilmente il Manchester United, ma fino ad oggi non sono mai arrivate proposte concrete e importanti per il suo cartellino. Sia da parte dei ‘Red Devils’ che di altre società inglesi.

Dall’Inter al Napoli passando per il Milan: le ultime su Hermoso

Se con l’addio a Cabal può riprendere quota Hermoso? Difficile dirlo, perché Oaktree è stata chiara in tal senso: no a giocatori non più giovani e che, soprattutto, chiedono un contratto importante. Nello specifico, lo spagnolo vuole un triennale da circa 4 milioni netti a stagione L’ex Atletico Madrid era ed è il preferito di Inzaghi e della dirigenza…

Stando ad alcune indiscrezioni, l’entourage del 29enne ha trovato un accordo con il Napoli (per Conte è una priorità) proprio su quelle cifre, ma gli azzurri devono prima cedere uno-due difensori prima di poter chiudere il tutto. Hermoso è stato proposto pure al Milan in questi giorni, ma per i rossoneri può rappresentare solo un’alternativa a Pavlovic, qualora non arrivassero a una intesa col Salisburgo. Quella col difensore serbo, invece, c’è già da circa una settimana.