Operazione a sorpresa: è fatta per Pirola, i dettagli

È stato raggiunto un accordo con la Salernitana, la quale lo aveva acquistato dall’Inter soltanto un anno fa

Il mercato riserva sempre delle sorprese. È il caso di Lorenzo Pirola, il cui addio alla Salernitana era pressoché scontato dopo la retrocessione dei campani in Serie B. Il difensore scuola Inter non aveva infatti alcuna intenzione di rimanere a Salerno e forse sperava, in cuor suo, di riapprodare a Milano per vestire di nuovo la maglia nerazzurra.

Il desiderio di Pirola rimarrà però irrealizzato, perché il suo futuro prossimo sarà in Grecia. Come riporta ‘Sky Sport’, infatti, il club del presidente Iervolino ha raggiunto un accordo con l’Olympiacos per la cessione del cartellino del classe 2002 di Carate Brianza. Accordo sulla base di circa 3 milioni di euro, con la società di Oaktree che avrà diritto a una percentuale sulla rivendita come da intesa raggiunta nel calciomercato estivo dell’anno passato.

Pirola era stato un nome valutato, o forse meglio dire proposto dal suo agente Riso come vice Bastoni, un ruolo ora rimasto scoperto con lo spostamento di Carlos Augusto qualche metro più avanti, in qualità di alternativa a Dimarco. Una decisione presa dopo l’infortunio alla tibia che ha messo fuori gioco Buchanan per i prossimi 4/5 mesi. Pirola avrebbe fatto comodo anche in chiave liste, essendo lui cresciuto nel vivaio interista.

L’Inter non ha però mai mosso passi concreti per il ritorno del brianzolo ad Appiano. Dopo la bocciatura di Hermoso e Ricardo Rodriguez da parte della proprietà, Marotta e Ausilio si sono infatti catapultati su Cabal. Il colombiano del Verona sembrava a un passo, poi l’inserimento deciso della Juventus ha fatto saltare il banco.

Dall’Inter alla Juventus: Cabal è costato ai bianconeri 11 milioni più bonus

Da ieri sera Cabal è ufficialmente un nuovo calciatore bianconero. Il difensore aveva svolto le visite mediche in mattinata, al ‘J Medical’, per poi effettuare le foto di rito. Il club di Exor, essendo quotato in borsa, ha reso noto le cifre dell’affare chiuso con gli scaligeri.

“Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Hellas Verona FC per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Cabal Murillo Juan David a fronte di un corrispettivo di € 11 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 1,8 milioni. Sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 2 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2029″, conclude la nota.