Trattativa avanzata: addio all’Inter a un passo

L’addio all’Inter è sempre più vicino: la trattativa è in fase avanzata, il calciatore potrebbe lasciare Milano a titolo definitivo

Gli equilibri del calciomercato dell’Inter si basano sull’accortezza ai bilanci, quindi su un’importante gestione del budget per quanto riguarda le entrate e le uscite. Proprio per questo, i nerazzurri non vogliono una rosa troppo lunga, ma due calciatori per ruolo, in modo da sfruttare al massimo la rosa, ottimizzare il gruppo a disposizione di Simone Inzaghi e non appesantire troppo il bilancio.

L’esempio più chiaro è quello che riguarda l’attacco. Da tempo si parla del possibile arrivo di un’altra punta che possa aumentare il ventaglio di soluzioni, un calciatore agile, bravo nell’uno contro uno e che garantisca fantasia palla al piede. Al momento, però, non c’è spazio per affondare il colpo per Albert Gudmundsson o chi per lui, visto che è già arrivato Mehdi Taremi e ci sono anche Marko Arnautovic e Valentin Carboni.

Non solo, perché bisogna considerare anche diversi giovani che potrebbero lasciare Milano nelle prossime settimane. Una trattativa in uscita è particolarmente calda e potrebbe concludersi già nei prossimi giorni: si tratta del futuro di Martin Satriano, che ora sta entrando nel vivo.

Satriano lascia l’Inter a titolo definitivo: avanza la trattativa con il Brest

Satriano ha già giocato al Brest la scorsa stagione, realizzando quattro gol in 33 presenze complessive. Non male, tanto che la sua valutazione ora è aumentata e potrebbe portare una plusvalenza piccola, ma comunque importante per il bilancio dell’Inter. Negli scorsi giorni, Gregory Lorenz, il direttore sportivo del club della Ligue 1, ha dichiarato di “non poter soddisfare le richieste dei nerazzurri”, allontanando il possibile affare.

In realtà, però, come scrive ‘Foot Mercato’, la trattativa c’è e sta andando avanti bene, tanto che potrebbe arrivare a una felice conclusione per entrambe le parti nei prossimi giorni. Stavolta, però, non si tratterebbe di un nuovo affare in prestito, come avvenuto già un anno fa o nel 2022, ma di un colpo a titolo definitivo.

Dalla Francia sostengono anche che, di base, il colpo dovrebbe valere in tutto cinque milioni di euro, compresa anche la cifra per l’ingaggio. Vedremo se l’Inter si farà andare bene queste condizioni e se già all’inizio della prossima settimana arriverà la fumata bianca. Ora, però, Satriano corre verso la firma con il Brest e stavolta per non tornare più a Milano.