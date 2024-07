È davvero tutto fatto con l’Inter: “Contratto firmato”

Le parole del presidente Marotta a conferma del raggiungimento dell’accordo definitivo con Lautaro Martinez per il rinnovo di contratto, si attende l’ufficialità. Poi la rivelazione sull’obiettivo Gudmundsson

Era soltanto questione di tempo prima che l’operazione trovasse naturale sbocco. Del resto nell’arco degli ultimi mesi si erano susseguite voci insistenti sul fatto che un calciatore tanto importante come lui non avesse ancora apposto la firma sul prolungamento di contratto ed ogni settimana appariva come quella decisiva.

Nelle intenzioni si sarebbe potuto procedere anche a distanza di pochi giorni ma i discorsi sul piano economico hanno traslato via via l’intesa, facendola accavallare con la presenza degli impegni su scala internazionale in Copa America a cui il capitano Lautaro Martinez avrebbe dovuto prendere parte. Per certi versi, non aver insistito troppo sotto questo aspetto ha permesso al centravanti argentino di dedicare anima e corpo alla propria rappresentativa Nazionale per arrivare sino in fondo alla finale e vincerla da grande protagonista. Poche ore fa però è giunto il tempo di trarre le somme e pensare alla stagione che verrà con l’Inter, tanto desiderosa di ri-accoglierlo a casa.

Come noto, Lautaro ha firmato proprio di recente il nuovo contratto dalla notevole durata fino a giugno 2029 a condizioni economiche maggiorate che superano i 9 milioni di euro. L’ufficialità tuttavia non è ancora giunta per una motivazione ben precisa, legata alla sua momentanea assenza da Milano dovuta ad un periodo ristretto di ferie extra concessogli dalla direzione sportiva nerazzurra dopo la disputa della competizione delle Americhe.

Lautaro rinnova con l’Inter, mentre Gudmundsson “non è un’opzione”

Lo ha confermato anche lo stesso presidente Giuseppe Marotta in una recente intervista per Sky Sport: “Sì, è fatta con Lautaro. Abbiamo raccolto la firma ma non è ancora ufficiale, ci penseremo quando farà rientro. L’organico è praticamente lo stesso dello scorso anno con alcune aggiunte per rinforzare ogni reparto. La squadra è competitiva e il nostro staff è di altissimo livello”, ha raccontato.

Sulla base di queste dichiarazioni il presidente ha altresì reso noto di non avere più intenzione di investire denaro su Albert Gudmundsson, uno degli obiettivi nerazzurri più caldi della sessione estiva in corso. Sul fantasista islandese si sono susseguite voci insistenti che lo affiancavano all’Inter quasi fosse un affare fatto, ma mancano i presupposti perché ciò avvenga. “Non è un’opzione al momento e non fa al caso nostro, abbiamo un organico ricco”, ha sottolineato Marotta. Verosimilmente l’organico è dunque completo e non verrà ulteriormente ritoccato fino alla chiusura dei battenti di mercato. A meno di qualche sorpresa nascosta nella manica.