Nome ‘pesante’ per il post Acerbi: “Colpo da 50 milioni”

L’Inter guarda al futuro e sogna un grande colpo per rinforzare il reparto difensivo. Marotta sembra essere pronto ad affondare il colpo.

Pianificare il presente, ma dare uno sguardo anche al futuro. Le idee in casa Inter sono molto chiare e Marotta sta lavorando su più piani. L’obiettivo principale è quello di dare da subito a Simone Inzaghi una squadra pronta per essere competitiva sia in Italia che in Europa, dall’altro c’è la consapevolezza nel club della necessità di un ricambio generazionale in alcuni ruoli e per questo motivo ci si sta già muovendo per individuare i giusti obiettivi.

Stando a quanto riferito da Calciomercato.it, i nerazzurri avrebbero individuato il difensore giusto per sostituire Acerbi (il contratto è in scadenza nel 2025 ndr). Marotta lo segue con attenzione da tempo ed ora sembra essere intenzionato a rompere gli indugi e regalare il centrale a Simone Inzaghi. Non sarà assolutamente semplice arrivare alla fumata bianca per diversi motivi, ma un tentativo lo farà nella speranza di riuscire a trovare una giusta soluzione.

Calciomercato Inter, colpo in difesa: Inzaghi accontentato

Il contratto in scadenza nel 2025 di Acerbi rappresenta una incognita sul futuro del centrale. Al momento non si è parlato di un possibile rinnovo e non possiamo escludere un addio al termine della stagione. A prescindere dall’eventuale prolungamento, il centrale ha ormai 36 anni e in casa Inter è tempo di ragionare sul suo sostituto.

Il nome in cima alla lista sarebbe quello di Pau Torres. Il centrale spagnolo dell’Aston Villa rappresenta quel tipo di giocatore ideale per il modo di interpretare calcio di Simone Inzaghi. Abile nell’impostazione, bravo in chiusura, ma soprattutto duttile. Infatti potrebbe giocare anche al posto di Bastoni in caso di squalifica o problema fisico dell’italiano. Si tratta, quindi, di un giocatore molto importante e che sarebbe davvero molto utile alla causa del club nerazzurro.

Ad oggi il grande ostacolo è rappresentato dal costo del cartellino. La valutazione si aggira intorno ai 50 milioni di euro, ma non è da escludere che alla fine non si possa trovare un accordo ad una cifra inferiore considerando anche un’ultima stagione non sicuramente all’altezza. I nerazzurri potrebbero cercare di chiudere l’operazione intorno ai 30 milioni o addirittura formulare un’offerta cash inferiore inserendo una contropartita. Si tratta, però, di una idea che eventualmente sarà approfondita nei prossimi mesi. Al momento non c’è nessuna trattativa e da parte di Marotta l’intenzione è quella di affondare il colpo solo nel 2025.