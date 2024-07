Tifosi in ansia per Acerbi: cosa sta succedendo ad Appiano

È iniziato il ritiro dell’Inter per la nuova stagione e la posizione di Francesco Acerbi resta in bilico: tifosi in ansia, cosa succede ad Appiano Gentile

L’Inter deve costruire la squadra del futuro e, almeno per la prossima stagione, continuerà a contare su Francesco Acerbi. Il difensore centrale è stato un perno ineguagliabile nella rosa di Simone Inzaghi, un marcatore capace di non far passare neppure uno dei migliori al mondo, Erling Haaland nella finale di Champions League.

La sua carta d’identità, però, non è più così verde e i recenti problemi fisici sono comunque importanti e non semplici da fronteggiare per l’ex Lazio. Dopo aver resistito fino alla conquista della seconda stella, ha rinunciato alla parte finale della stagione, poi è stato costretto a operarsi per fronteggiare la pubalgia e a saltare gli Europei in Germania, in cui sarebbe stato convocato da Luciano Spalletti.

Ora sembrava che il peggio fosse alle spalle, e forse è anche così, ma nei primi giorni di ritiro i tifosi dell’Inter hanno avuto una brutta sorpresa: il calciatore sta procedendo i lavori con un allenamento personalizzato, a parte rispetto a tutto il resto dei compagni. Ecco come stanno davvero le cose.

Acerbi lavora a parte per la prima parte di ritiro: la gestione di Inzaghi

Dopo l’operazione dello scorso 3 giugno per rinforzare la parete inguinale destra e tentare di non avere più problemi con la pubalgia, Acerbi deve ancora avere parecchia cautela. È vero che si tratta di un difensore centrale, per cui la gestione fisica nei tre dietro dipende tanto dall’esperienza e meno dalla condizione atletica rispetto ad altri ruoli, ma molti tifosi nutrono dubbi sul prossimo futuro.

Secondo ‘TuttoSport’, infatti l’ex Lazio svolgerà un lavoro personalizzato praticamente per tutta la prima parte del ritiro, poi dovrebbe tornare in gruppo, ma con la massima cautela. È chiaro che con il ko di Buchanan fino a Natale e vista la nota propensione agli infortuni muscolari di Stefan de Vrij, in tanti vorrebbero un acquisto in quella zona di campo per pensare al futuro.

La società, intanto, resta tranquilla e lavora all’acquisto di un nuovo braccetto mancino, continuando ad avere fiducia in Acerbi per la sua ultima stagione a Milano. Non è il momento dell’ansia: c’è ancora un mese per recuperare e il difensore dovrebbe essere a disposizione già per la prima di campionato.