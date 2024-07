Vuole andare alla Juve: 40 milioni, l’Inter vacilla

Sembra che il difensore abbia già scelto di voler andare alla Juve, e l’affare potrebbe coinvolgere anche l’Inter

Cristiano Giuntoli sembra determinato a chiudere un nuovo acquisto anche in difesa. Da tempo, il dirigente bianconero ha messo gli occhi su un talento francese e pare che abbia anche incassato l’ok da parte del giocatore e dei suoi procuratori. La Juve si sente dunque in una posizione di vantaggio rispetto a tutte le concorrenti: l’obiettivo vuole andare al più presto via dal suo attuale club per trasferirsi a Torino.

La riprova di queste voci è stata offerta dal no pronunciato dal giocatore a un’interessante offerta arrivata dal West Ham. Intanto, però, potrebbe muoversi anche il Newcastle United. Sembra che anche i bianconeri inglesi abbiano già avuto contatti con il nazionale francese Jean-Clair Todibo.

Eddie Howe crede che il reparto difensivo del Newcastle, così com’è, non possa dare troppe soddisfazioni. Per questo ha invitato i suoi dirigenti a prendergli Lloyd Kelly del Bournemouth (già aggregato in rosa) e di muoversi per convincere il Nizza a cedere Todibo. Il problema, però, non è il club francese, che sembra essersi già messo l’anima in pace riguardo alla cessione. Lo scoglio da superare, oggi, è rappresentato dalla volontà del ventiquattrenne nato a Cayenne, nella Guyana francese: Todibo vuole andare alla Juve.

Per Thiago Motta, uno come Jean-Clair Todibo, sarebbe un ottimo rinforzo: il ragazzo è un centrale solido, bravo come braccetto destro ma anche come difensore in un reparto a quattro, dotato di grande tecnica, fisicamente straripante e utile anche a coprire i buchi sulla mediana. Per l’Inter Todibo è stato solo una vaga suggestione: troppo alto il prezzo per un giocatore che si troverebbe davanti Pavard.

Il no di Todibo al West Ham: vuole andare alla Juve

Per i nerazzurri la situazione di Todibo è comunque interessante, visto che il West Ham, dopo aver incassato il rifiuto del francese, potrebbe ora muoversi su altri profili. Gli Hammers, a quanto pare, potrebbero voler investire in Italia. Il difensore che piace di più al momento, secondo la stampa inglese, è Yann Bisseck, perché considerato fisicamente adatto a giocare in Premier.

Per l’Inter il giovane tedesco non è in vendita. Ma cosa succederebbe di fronte a un’offerta alta? La domanda è puramente ipotetica, dato che finora il West Ham non ha dato segnali concreti di interessamento. L’impressione, però, è che solo per un’offerta vicina ai 40 milioni di euro i nerazzurri potrebbero vacillare.

Sull’intera situazione aleggia un’enorme coltre vaporosa di forse, se e magari. E poi c’è anche una nuvoletta di chissà che invece spira dalle parti di Newcastle. Anche lì, infatti, qualora Todibo dovesse continuare a inseguire il sogno di giocare nella Juve, potrebbero orientarsi su altri centrali mettendo poi gli occhi su Bisseck.

Un prezzo troppo alto per Giuntoli

Tornando a Jean-Clair Todibo, c’è da dire che la Juve ha fatto molti passi in avanti con il giocatore ma non ha ancora parlato con il Nizza, anche perché si teme che i francesi possano sparare troppo alto. Il West Ham, invece, ha tuttora un accordo di massima con il Nizza per 40 milioni. Secondo l’Equipe, Jean-Clair Todibo, all’inizio, era anche disposto a unirsi al West Ham, ma quando ha capito di piacere alla Juventus si è negato ai francesi.

Preferisce un trasferimento in Italia, evidentemente. Ma il problema è che la Juve non è disposta a eguagliare l’offerta di quasi 40 milioni fatta dal West Ham e che il Nizza non accetterà un’offerta inferiore nemmeno di 10 euro.

Ecco perché il West Ham non si è ancora del tutto arreso e perché Newcastle e altre squadre di Premier (come l’Aston Villa e forse anche lo United) potrebbero farsi avanti. Giuntoli per ora non può muoversi. Deve prima vendere Chiesa.