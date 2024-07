Ahi ahi Inter, ti portano via Calhanoglu per 40 milioni: la destinazione

Il centrocampista turco potrebbe davvero lasciare l’Inter nelle prossime settimane: offerta e destinazione clamorosa

Il mercato dell’Inter potrebbe vivere alcuni scossoni da qui alla fine della sessione estiva di calciomercato. Un agosto bollente attende la ‘Beneamata’ visto che tra i possibili partenti torna con prepotenza a presentarsi il nome di Hakan Calhanoglu: un top club europeo vuole il campione turco.

Una pedina fondamentale, praticamente insostituibile, nello scacchiere di Simone Inzaghi. Sin dal suo arrivo a zero dal Milan nel luglio 2021, il turco ha mostrato evidenti segnali di crescita che lo hanno portato ad essere considerato uno dei centrocampisti più completi e forti al mondo. E così, come accaduto nel recente passato, non mancano le possibilità di una clamorosa cessione nelle prossime settimane. Proprio le cessioni saranno un punto cruciale per la dirigenza campione d’Italia che, per avanzare nell’acquisto di nuovi innesti, dovrà inevitabilmente racimolare un tesoretto dagli addi.

Oltre a Calhanoglu in attacco sembra sempre più probabile la partenza di Marko Arnautovic: l’Inter punta ad un nuovo quarto attaccante che completi il reparto e se arrivassero offerte per l’austriaco, la separazione ad un anno dalla scadenza sarebbe inevitabile. Rimarranno a Milano, per l’ultimo anno di contratto prima di svincolarsi (probabilmente) a zero Francesco Acerbi e Stefan de Vrij: per le entrate è tornato di moda nelle ultime ore il nome di Kiwior.

Ad ogni modo come anticipato ciò che tiene in ansia la tifoseria nerazzurra è proprio il futuro di Calhanoglu. Il numero 10, sotto contratto fino al 30 giugno 2027, è finito in cima alla lista di un top club che sembrerebbe intenzionato ad avanzare un’importante proposta.

Vogliono Calhanoglu: prima offerta all’Inter

Calhanoglu via dall’Inter: difficile ma non impossibile. È questa l’ipotesi che negli ultimi giorni sta ventilando negli ambienti nerazzurri e che potrebbe lasciare di sasso i tifosi dell’Inter. Dopo il presunto interesse del Bayern Monaco, adesso un’altra società europea sarebbe sulle sue tracce.

Il Barcellona sta seriamente valutando un grande colpo in mediana. I catalani, come prima scelta, stanno già da diverse settimane corteggiando Mikel Merino. Il gioiello della Real Sociedad è un obiettivo concreto ma di difficile realizzazione: ecco perché Laporta starebbe pensando proprio al campione dell’Inter, per potenziare la mediana dei blaugrana. Calhanoglu a Barcellona avrebbe un ruolo fondamentale in mezzo al campo.

Ad ogni modo la primissima proposta del club catalano parlerebbe di 40 milioni di euro più bonus, per convincere l’Inter a cedere la sua stella. A certe condizioni, però, sembra assai improbabile che la società campione d’Italia si convinca a lasciar partire l’ex rossonero. Servirà una proposta indecente – e non è detto che non arrivi da qui a fine agosto – per strappare il nazionale turco a Inzaghi: staremo vedere chi la spunterà.