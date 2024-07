Il prezzo è fissato, 4 milioni e l’Inter fa cassa

Attenzione al mercato in uscita in casa Inter: Marotta ha già fissato il prezzo, 4 milioni per l’addio ai nerazzurri

Il calciomercato dell’Inter è pronto ad entrare nel vivo. Poco più di un mese a disposizione di Beppe Marotta che tenterà il possibile per rendere ancor più competitiva la rosa di Inzaghi dopo le firme di Zielinski, Taremi e Martinez. Ma non è sicuramente finita qui.

Tra le priorità della dirigenza campione d’Italia resta inevitabilmente il nodo legato alla corsia di destra. Un fulmine a ciel sereno il gravissimo infortunio di Tajon Buchanan che per i prossimi 4-5 mesi sarà out ed indisponibile. Al di là dell’ormai quasi scontata permanenza di Dumfries, un altro giocatore in quella zona del campo non potrà non arrivare. Occhio alle occasioni dell’ultimo minuto. Intanto particolare attenzione in casa Inter verrà riservata all’attacco. Un reparto, quello avanzato, che ha recentemente visto la firma di Mehdi Taremi a parametro zero.

Dopo anni proficui tra le file del Porto, il nazionale iraniano ha scelto di liberarsi a parametro zero con l’Inter come sua nuova casa. Un colpo impressionante, visti i numeri sotto porta di Taremi che adesso è pronto a candidarsi come primissima alternativa al duo titolare formato da Lautaro Martinez e Thuram. Intanto, però, non è finita qui. Dopo la partenza di Alexis Sanchez, svincolatosi dal legame coi campioni d’Italia lo scorso 30 giugno, un nuovo addio sembrerebbe sempre più vicino.

Addio Inter: arrivano subito 4 milioni

Nei piani di Beppe Marotta vi sarebbe l’idea di completare l’attacco e regalare a Simone Inzaghi un’ultima pedina di altissimo livello, per un reparto avanzato davvero invidiabile. Prima, però, sarà necessario l’addio di un altro bomber: Marko Arnautovic.

L’austriaco è arrivato un anno fa dal Bologna, dopo essere stato vicino al Milan, per 8 milioni di euro. Un rendimento assolutamente altalenante quello di Arnautovic che, falcidiato dagli infortuni, è riuscito a dare raramente un corposo contributo alla causa nerazzurra. E così le insistenti voci che parlano di un suo addio si fanno ancor più convincenti, dal momento che la punta classe ’89 vedrà scadere il suo accordo con la ‘Beneamata’ il 30 giugno 2025. E l’Inter, seppur in maniera limitata, intende fare cassa.

In tal senso Arnautovic potrebbe molto presto fare le valigie e cercare fortuna altrove. Sono diverse le ipotesi ventilate da qualche settimana a questa parte, dalla Serie A a Bundesliga e Premier League. La dirigenza di Viale della Liberazione, d’altro canto, ha già definito la cifra per il suo addio. 4 milioni di euro e Arnautovic svestirà i colori nerazzurri, con la società in mano a Oaktree che eviterebbe a certe condizioni la minusvalenza.