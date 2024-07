Inter-Roma, operazione assurda per Frattesi

Mossa disperata della Roma per Davide Frattesi: per l’Inter un affare così è però impossibile già in partenza

Sembra che Daniele De Rossi, nonostante l’aria e la fama da allenatore core de Roma e super-aziendalista, sia infastidito con la proprietà del club giallorosso. I lupacchiotti, in effetti, hanno fatto poco e niente sul mercato, e questo nonostante le tante promesse pronunciate alla fine della scorsa stagione.

Oltre a Soulé, De Rossi vorrebbe un bomber e un interno di centrocampo. Aveva chiesto esplicitamente Chiesa e Frattesi. E gli americani lo avevano forse illuso che si sarebbero in qualche modo attrezzati per farlo contento. Luglio volge già al termine, e poco si è mosso.

L’affare fra Roma e Inter per Frattesi, a oggi, appare tanto complicato da sfiorare il dominio dell’impossibilità. Ma De Rossi spera almeno in un tentativo. Per accontentarlo, quasi pro forma, la Roma potrebbe tentare quindi un approccio (timido, perché cosciente delle proprie scarsissime speranze di riuscita) attraverso la formula del prestito molto oneroso, tipo sugli 8 milioni, più diritto fissato a 20 milioni.

Frattesi alla Roma: un tentativo inutile

L’altra strada percorribile è quella di fomentare il centrocampista ex Sassuolo e il suo agente Riso per arrivare a una rottura con l’Inter. Frattesi, che formalmente non ha mai espresso sentimenti di insofferenza nonostante la sua posizione da riserva, dovrebbe dunque chiedere la cessione.

Anche a quel punto, però, l’Inter continuerebbe a pretendere un prezzo che la Roma non è in grado di pagare. Dovrebbero infatti arrivare almeno 35 milioni cash per il via libera da parte di Marotta. Per l’Inter Frattesi non è un indispensabile, ma la società è contenta del suo apporto e crede nella sua crescita.

La prossima stagione sarà quella determinante. Con un concorrente in più a centrocampo (Zielinski), il centrocampista romano dovrà continuare a impegnarsi e a farsi trovare pronto, per convincere Inzaghi. Dovrà anche crescere dal punto di vista del palleggio e delle scelte. Tatticamente, il ragazzo ha molte qualità. Anche con gli inserimenti ha sempre fatto bene. Ma l’allenatore vuole da lui altre cose. Vuole che si muova più ordinatamente e che sappia verticalizzare.

Giocherà ancora meno dello scorso anno? In realtà Zielinski è la riserva di Mkhitaryan, come interno sinistro. Quindi per Frattesi cambia poco: continuerà a entrare al posto di Nicolò Barella. In questa prossima stagione, però, Inzaghi dovrà gestire meglio le forze per affrontare i molteplici impegni in programma. Di conseguenza Davide potrebbe avere più spazio.

Voci dal Golfo di Napoli

Intanto con un tweet il giornalista Luca Cerchione ha raccontato che Riso avrebbe proposto il centrocampista anche al Napoli. L’informazione, che non trova riscontro da altre fonti, suggerirebbe che durante la chiusura dell’affare Buongiorno (un altro assistito di Riso), il procuratore avrebbe discusso con De Laurentiis e Conte della situazione dell’ex Sassuolo. Dal Napoli non è però mai arrivata un’offerta, quindi non dovrebbe essere scattato l’interesse reale.

La Roma è quindi l’unico club di Serie A davvero interessato a Frattesi. Il Napoli non si è espresso. Ma ciò non vuol dire che da parte di Manna e di Antonio Conte non ci sia gradimento. Per i partenopei, la priorità ora è l’ex Roma Lukaku.

Non si può del tutto escludere che, magari a fine calciomercato, De Laurentiis possa farsi avanti. I rapporti fra Napoli e Inter, dopo il controverso caso Zielinski, sono però un po’ tesi, soprattutto da parte del produttore cinematografico. E il patron del Napoli non è uno a cui piace dare soldi ai propri “nemici”.