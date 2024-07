Arriva all’Inter come Lukaku: “Colpo segreto di Marotta”

All’Inter come fu per Romelu Lukaku: Beppe Marotta potrebbe star considerando un colpo sorprendente dal Chelsea

A quanto pare l’Inter non ha accusato il colpo Cabal: Piero Ausilio e Beppe Marotta hanno varie opzioni da poter valutare. Qualche offerta sarebbe addirittura già stata avanzata. Per esempio, c’è chi giura che l’Inter si sia già fatti avanti per Renan dello Zenit e che sia in attesa di una risposta. Secondo altre voci il club potrebbe star considerando un colpo a effetto dalla Premier.

Si parla di un nuovo affare stile Lukaku orchestrato da Marotta con il Chelsea: si spera dunque che si possa chiudere il colpo con un prestito oneroso. Insomma, per i nerazzurri continua senza sosta la ricerca di un difensore per tappare il buco in rosa dopo l’infortunio di Buchanan. Secondo quanto riferito da Ausilio e Inzaghi l’Inter starebbe cercando un braccetto sinistro, ma non è escluso che possa arrivare un centrale puro.

Tra i tanti nomi in lizza quello che al momento sembra più convincente per la proprietà e per la dirigenza interista è Jakub Kiwior. L’ex centrale dello Spezia ora in forza all’Arsenal sa di non avere più spazio dopo l’arrivo di Calafiori e ha aperto a un ritorno in Serie A.

Gli altri profili accostati al club nerazzurro restano quelli noti. In cima alla lista c’è sempre Robert Renan, poi tornano in auge i nomi dei “vecchietti” Ricardo Rodriguez e Mario Hermoso.

Secondo Ouest France, l’Inter avrebbe puntato anche Nathan Zézé del Nantes, ma il club transalpino avrebbe respinto anche la prima importante offerta fatta dai nerazzurri.

L’altro nome a sorpresa sarebbe invece quello di Benoit Badiashile del Chelsea. Il ventitreenne ex Monaco è un difensore potente, bravo nel trattare la palla, abituato a imporsi in progressione e nei contrasti corpo a corpo. Non è solo un colosso da schierare a muro ma un giocatore che potrebbe essere utile a Inzaghi nella costruzione e nell’organizzazione del gioco da dietro.

Marotta prova il colpo dal Chelsea: il difensore come Lukaku

Anche secondo calciomercato.it, il francese potrebbe avere tutte le caratteristiche utili al gioco di Inzaghi: sarebbe un perfetto erede per Acerbi al centro della difesa a tre ma anche un’alternativa sul centro-sinistra per Bastoni.

Secondo calciomercato.it, l’Inter potrebbe quindi proporre al Chelsea una formula simile a quella che due anni fa andò in porto per il prestito di Romelu Lukaku. La differenza è che Lukaku al Chelsea era praticamente fuori rosa, mentre Badiashile è ancora un giocatore su cui i Blues puntano, anche se ha giocato poco e la sua valutazione è calata parecchio.

Per prendere il difensore francese il Chelsea versò al Monaco circa 40 milioni di euro e ora il ragazzo è in vendita a 30 milioni circa. Secondo il sito “la trattativa potrebbe decollare solo con una formula stile Lukaku, quindi con un prestito molto oneroso attorno ai 7-8 milioni e un diritto di riscatto sui 22 milioni“.

Tutte le alternative per la difesa

In realtà non ci sono notizie o conferme di contatti tra le parti. Bisogna quindi aspettare per capire cosa il Chelsea vorrà fare con il francese e come l’Inter deciderà di muoversi. Va considerato che l’ex Monaco, oltre a costare parecchio, ha anche un ingaggio pesante.

L’Inter non ha mai mollato Bijol dell’Udinese, che però è pieno di pretendenti alle calcagna. Sul difensore ci sono Fiorentina e Bologna e presto potrebbe muoversi anche l’Atletico Madrid. Dopo l’Europeo il suo prezzo è salito parecchio e ciò potrebbe aver già allontanato o raffreddato i nerazzurri.

I friulani vogliono incassare più di 15 milioni, che per l’Inter sono troppi. Il budget resta sempre contenuto, se è vero che per Cabal Marotta ha ordinato di non salire sopra gli 8 milioni per non contrariare Oaktree. L’offerta potrebbe salire solo per un giovane di grandi prospettive.