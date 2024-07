Gioia Inter e Juventus distrutta: ha scelto i nerazzurri

Il club campione d’Italia vicino ad un grandissimo colpo: altro che Juve, ha scelto l’Inter come sua prossima squadra

La stagione che sta per cominciare dovrà essere quella della consacrazione, anche in Champions League. L’Inter di Simone Inzaghi guarda lontano e dopo aver meritatamente conquistato Scudetto e seconda stella, è adesso proiettata sulle tante ipotesi di calciomercato che affollano i pensieri di Beppe Marotta.

Una serie di eventi potrebbe, infatti, portare ad un grandissimo colpo che – con buona pace della Juventus – si tingerebbe con decisione di nerazzurro. Ma andiamo con ordine, perché la dirigenza di Viale della Liberazione ha già compiuto importanti passi in avanti per quel che concerne le entrate. L’Inter potrà contare, da qui ai prossimi mesi, su colpi di caratura internazionale a centrocampo e attacco. Piotr Zielinski e Mehdi Taremi saranno l’arma in più del tecnico piacentino ma rimangono solo un succulento antipasto.

Perché Marotta è concentrato anche su altri reparti: su tutti, la difesa. Dal sostituto dell’infortunato Buchanan alla caccia ad un nuovo centrale difensivo che nell’immediato – ma anche e soprattutto dal 2025 – dovrà portare freschezza e talento al centro della retroguardia dei campioni d’Italia. A maggior ragione con Acerbi e de Vrij che difficilmente rinnoveranno il contratto che si concluderà in via ufficiale il 30 giugno 2025.

Ecco quindi che un nome su tutti sembrerebbe potersi avvicinare con decisione alla casacca nerazzurra. Uno dei difensori più apprezzati ed ambiti in Europa che rischia di cambiare casacca da qui a fine agosto. Lo ha cercato con costanza la Juventus ma pare proprio che il suo futuro possa essere a Milano, sulla sponda nerazzurra del Naviglio. La rivelazione di mercato è clamorosa.

Inter show, Juve battuta: colpaccio dalla Premier League

A parlare di tale ipotesi è il quotidiano di Torino ‘Tuttosport’ che disegna un quadro assai gradito ai tifosi nerazzurri. L’Inter, molto presto, potrebbe ritrovarsi la strada spianata per un centrale che conosce benissimo il calcio italiano: il suo ritorno in Serie A potrebbe realizzarsi grazie alla ‘Beneamata’.

Il quotidiano torinese non ha dubbi che Jakub Kiwior possa effettivamente finire per vestire la maglia dell’Inter da qui ad una manciata di settimane. Il 24enne polacco, valutato intorno ai 30 milioni e reduce da 30 presenze con 1 gol e 3 assist all’attivo, potrebbe lasciare l’Arsenal a ‘causa’ di Calafiori. L’ex Spezia rischia di trovare sempre meno spazio a causa del gioiello che è pronto a lasciare il Bologna. A tal proposito ‘Tuttosport’ sostiene come Kiwior abbia già scartato l’ipotesi di trasferirsi in maglia rossoblù per rimpiazzare Calafiori.

La voglia di tornare in Italia c’è, l’apertura anche. E pare proprio che non rifiuterebbe la destinazione Inter, se arrivasse una proposta in via ufficiale. A questo punto il classe ‘2000, che pure la Juventus ha provato da settimane a questa parte a portare a Torino, sembrerebbe potersi virtualmente avvicinare ai campioni d’Italia. Con il passare dei giorni pare possa aprirsi la possibilità di un prestito con diritto di riscatto, formula assai gradita ai vertici nerazzurri. Staremo a vedere.