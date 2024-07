L’Inter anticipa la Juve, colpo assurdo: arriva l’annuncio

Il duello tra Inter e Juventus sul calciomercato si accende. I nerazzurri si sono mossi prima per un colpo importante: c’è l’annuncio

Il caso Cabal aumenta la rivalità tra Inter e Juventus in questo calciomercato. I nerazzurri sembravano davvero ad un passo dal centrale del Verona. Poi l’inserimento dei bianconeri ha cambiato le carte in tavola e portato il difensore a firmare con la squadra allenata da Thiago Motta. Uno ‘sgarbo’ che il club campione d’Italia non ha assolutamente accettato ed ora è al lavoro per vendicarsi di quanto successo.

Nelle ultime ore è uscito un retroscena importante proprio sul duello tra bianconeri e nerazzurri. Marotta si è mosso in anticipo per piazzare un colpo di livello e dare a Simone Inzaghi un rinforzo molto utile. Una scelta che aveva come principale obiettivo quello di battere la folta concorrenza e, di conseguenza, anche la Juventus.

Gli obiettivi dell’Inter in questo calciomercato sono ben chiari, ma Marotta, come sempre fatto in carriera, guarda con attenzione alle occasioni che la sessione estiva solitamente propone. E per una di queste il presidente nerazzurro si è mosso in anticipo per cercare di anticipare la concorrenza, ma alla fine non ci sarà la fumata bianca.

Calciomercato Inter: Marotta anticipa Giuntoli per Di Lorenzo

Il club campione d’Italia, infatti, è la prima squadra che si è mossa per Di Lorenzo. “I nerazzurri mi hanno chiamato quasi subito per chiedere informazioni – ha sottolineato Giuffredi, agente del giocatore, in conferenza stampa – voi avete parlato tanto di Juventus, ma è l’Inter il club che ha chiesto informazioni quasi immediatamente visto che hanno Dumfries in scadenza nel 2025“.

Un tentativo che non è andato a buon fine visto che alla fine il calciatore ha deciso di restare a Napoli almeno per questa stagione. Poi a giugno le parti si siederanno ad un tavolo e vedranno cosa fare. Ma per ora il futuro del difensore è ancora alla corte di Conte.

Nell’idea di Inzaghi Di Lorenzo doveva andare a prendere il posto di Dumfries, in scadenza nel 2025 e con un rinnovo che ai tempi sembrava lontano. Poi la scelta del capitano dei partenopei di restare a Napoli per cercare di lasciare in modo diverso. Una decisione che ha portato i nerazzurri a valutare il prolungamento dell’olandese per poi non perderlo a zero la prossima stagione. Per il rinnovo di Dumfries fino a giugno 2028, come filtra da viale della Liberazione, siamo alle battute finali.