Sorpasso e chiusura Juve per Cabal: la ‘versione’ dell’Inter

L’arrivo di Juan Cabal alla Juve è stato l’ennesimo sgarbo dei bianconeri all’Inter sul calciomercato. In realtà, le cose potrebbero essere andate in maniera diversa

Il nome più caldo delle ultime ore è stato quello di Juan Cabal. L’Inter era decisamente forte sul calciatore e pronta a chiudere la trattativa per 8 milioni più due di bonus, ma all’improvviso nel pomeriggio di ieri il difensore, che si è messo in evidenza con la maglia del Verona, è finito alla Juve.

L’operazione è ormai conclusa e ha portato in bianconero un profilo di prospettiva e di grande aggressività che avrebbe potuto rivelarsi molto utile nella difesa a tre di Simone Inzaghi, anche se in poche occasioni da titolare, vista la presenza di Alessandro Bastoni in quella zona di campo.

In molti hanno gridato allo sgarbo, hanno considerato l’Inter beffata, come fu anche per Bremer, e hanno esaltato l’anticipo della Vecchia Signora, che comunque ha speso 12 milioni di euro per il suo cartellino. In realtà, la versione che è trapelata dall’Inter nelle ultime ore è di tenore decisamente diverso e scrive una nuova realtà delle cose.

Buongiorno ⚪️⚫️ Nuovi arrivi a Torino 🔜⏳ pic.twitter.com/YpaOPcgJwE — JuventusFC (@juventusfc) July 18, 2024

L’Inter chiarisce su Cabal: non è stato un sorpasso della Juve

A pubblicare la ricostruzione che sarebbe uscita dalla sede dell’Inter è stato il ‘Corriere dello Sport’. Il quotidiano romano ha chiarito che “Da viale Liberazione viene garantito che non si è trattato di un sorpasso della Juve, ma che l’Inter ha deciso di compiere un passo indietro, preferendo puntare su un altro profilo“.

Qualsiasi sia la maglia che si tifa, viene difficile crederlo. Da quanto ci risultava negli scorsi giorni, Cabal era il profilo giovane e a costi non troppo alti a cui Oaktree ha detto sì e che Inzaghi voleva, altrimenti la trattativa non sarebbe neanche andata avanti fino a quel punto. Ad ogni modo, ora bisognerà sostituire Buchanan con un altro difensore e i nomi in lizza restano due.

Hermoso e Rodriguez sono sempre più lontani, non graditi alla proprietà, quindi occhio a Vasquez e Kiwior. I rapporti con il Genoa sono ottimi e conosce bene la Serie A, mentre il polacco potrebbe arrivare solo con la formula del prestito, dopo l’acquisto di Calafiori da parte dell’Arsenal e se i Gunners aprissero al trasferimento a titolo temporaneo.