Affare Verratti in Serie A, colpo a sorpresa a centrocampo

Marco Verratti può finalmente tornare in Serie A: è lui l’affare a sorpresa che tre big italiane stanno valutando per il 2025

Un mese o poco più alla chiusura della sessione estiva di calciomercato ed i colpi di scena, in Serie A, sembrano poter essere all’ordine del giorno. A sorpresa per un futuro non troppo lontano rischia di riaffacciarsi al calcio italiano il nome di Marco Verratti.

Il 31enne pescarese è stato reclamato a gran voce dai tifosi durante Euro 2024. Il reparto mediano costruito da Spalletti, ad eccezione dell’interista Barella, ha fatto acqua da tutte le parte. E ci si è chiesti sin da subito il perché della mancata convocazione del gioiello classe ’92 che con le sue enormi doti di palleggio avrebbe fatto sicuramente comodo all’Italia.

Ma il deludente Europeo è ormai storia passata ed il calciomercato sta già da diverse settimane monopolizzando l’attenzione di tutti. Così Marco Verratti, che in passato tra le altre è stato accostato anche all’Inter, potrebbe davvero tornare a casa.

Dal PSG all’Al-Arabi lo scorso settembre per una cifra da record: 45 milioni di euro. Adesso, però, se il presente continua a chiamarsi Arabia Saudita, un futuro prossimo sembra poter essere nuovamente a tinte tricolore. Perché il contratto di Verratti scadrà ufficialmente il 30 giugno 2025 e per il momento di rinnovo non si parla proprio. A questo punto l’ex Pescara potrebbe finalmente approdare in un top club italiano, cosa mai accaduta dopo l’esplosione con la squadra abruzzese.

Riecco Verratti: firma gratis con la big italiana

Marco Verratti a parametro zero, al netto di una carta d’identità che inevitabilmente comincia a far pesare i suoi anni, sarebbe un colpo da standing ovation. Nonostante il suo approdo in un campionato meno competitivo come la Saudi Pro League, per arrivare alla firma di Verratti c’è già letteralmente la fila.

Il Napoli è in primo piano, consapevole che con Antonio Conte tra un anno Verratti potrebbe tornare a splendere. La società partenopea ha dato carta bianca all’ex Commissario tecnico che a questo punto abbraccerebbe volentieri nuovamente il forte centrocampista. A maggior ragione se non andranno fatte spese per il suo cartellino. Ma non c’è solo Aurelio De Laurentiis in attesa. Attenzione alle sirene dalla Capitale, perché sia la Roma che la Lazio sono a caccia di puntelli di un certo livello per la stagione 2025/26.

Verratti tra gli svincolati già fa gola alle big del nostro calcio e così sia i giallorossi di De Rossi che la società di Claudio Lotito stanno fiutando il possibile affare. Sembra quasi inevitabile, a questo punto, la possibilità di un’asta per convincere a suon di milioni ed un progetto vincente Verratti. Ma la strada per il ritorno di Marco in Italia comincia ad essere spianata con un anno di anticipo: il 30 giugno 2025 sarà un tutti contro tutti per la firma del 31enne in uscita dall’Al-Arabi.