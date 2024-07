Inter-Milan, incontro a sorpresa: “Si lavora a fari spenti”

Tentativo di riconciliazione del Comune di Milano con Inter e Milan per la riqualificazione di San Siro sulla base del progetto WeBuild, intanto le due società continuano a lavorare sui propri lanci autonomi

Mesi e mesi di discussioni ed incontri ravvicinati sono serviti a gettare basi importanti su una questione che da ben più tempo attanaglia i pensieri di Inter e Milan: quella relativa allo stadio di proprietà. Tale obiettivo condiviso rispecchia la volontà da parte delle due società meneghine di adeguarsi agli standard internazionali sempre più comuni, secondo cui club privati hanno a disposizione stadi privati.

Niente più concessioni ed introiti aumentati al netto di un’esperienza maggiorata per il pubblico, tutto ruota attorno a questi due fattori cardine. Ciononostante, portare avanti singolarmente due progetti distinti per la costruzione di nuovi impianti sulla scia di queste indicazioni essenziali non è cosa da poco. Sia in termini di ricerca delle aree preposte alla costruzione, sia in termini di svalutazione di un impianto storico come quello di San Siro, da sempre casa di Inter e Milan per le partite interne.

A tal proposito, il Comune di Milano nella persona del sindaco Giuseppe Sala ha più volte tentato di far tornare sui propri passi i due club, proponendo loro sostengo per lo studio di un piano di riqualificazione e ristrutturazione dell’area del Meazza a stretto giro di posta all’insegna di quel desiderio di adeguamento infrastrutturale tanto caro alle altre realtà europee. Proprio di recente, a quanto pare, ci sarebbe stato un nuovo faccia a faccia che avrebbe portato i primi frutti.

Inter e Milan ‘lottano’ ancora per lo stadio di proprietà, Sala tenta il recupero di San Siro

Secondo le informazioni rivelate da ‘Tuttosport’, i rappresentanti di Inter e Milan sono stati accolti da Sala per discutere dell’impatto e della tempistica dei lavori di ristrutturazione di San Siro seguendo il prospetto progettuale presentato dal gruppo WeBuild lo scorso giugno.

Nell’interesse delle società, tale opera dovrebbe esser costituita da tempi davvero ristretti per permettere una serena disputa della stagione imminente. A conti fatti poi, entrambe diverrebbero proprietarie dell’impianto. Eppure Inter e Milan sembrano ancora restie a dare il proprio consenso, perché sui due fronti si continua a lavorare sui rispettivi progetti di costruzione di nuovi impianti altrove. Nel caso dei rossoneri, regge l’idea a San Donato. Mentre nel caso dei nerazzurri, anche se “a fari spenti”, si continua al lavorare sul piano Rozzano. Lì dove l’Inter detiene una concessione straordinaria dell’usufrutto del terreno messo a disposizione per la costruzione in zona Cabassi, fino al 31 gennaio 2025.