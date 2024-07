Svolta clamorosa per Chiesa: “Firma già in settimana”

Il futuro di Federico Chiesa sta animando una vera e propria telenovela internazionale. Arriva un annuncio a sorpresa: “Firma già in settimana”

Tra i calciatori che stanno movimentando di più il calciomercato c’è sicuramente Federico Chiesa. Non c’è accordo per il rinnovo di contratto con la Juve e i bianconeri non hanno più intenzione di trattenerlo, per cui l’addio alla Vecchia Signora è scontato in questa sessione di mercato, almeno nelle idee del club.

Thiago Motta non stravede per l’ex Fiorentina, vorrebbe esterni con caratteristiche diverse e più abili in fase difensiva. Diversi club si sono già fatti avanti o meglio, i rumors sul destino dell’attaccante non mancano. I contatti con la Roma, però, non hanno portato a nulla di significativo e anche il Chelsea sembra parecchio lontano dal ragazzo. Sullo sfondo c’è l’Inter, che prenderebbe Chiesa solo a parametro zero nel 2025, un’opzione comunque non semplice da portare a termine per via dei costi dell’affare.

Dall’Inghilterra, però, sono convinti che la fumata bianca possa arrivare presto, già in questa settimana con la firma del contratto. E no, non si parla del rinnovo con la Juve, bensì di una trattativa di livello internazionale con un club di Premier League.

Dall’Inghilterra sono convinti: Chiesa firmerà in settimana con il Tottenham

Come ha scritto ‘Team Talk’, il Tottenham fa sul serio per Chiesa, tanto che l’operazione potrebbe concludersi in tempi brevi e la firma potrebbe “arrivare già entro il fine settimana“. Un annuncio sorprendente, anche perché in Italia non si è parlato così spesso degli Spurs e soprattutto non c’è mai stata una conferma di un contatto forte tra le parti.

Dall’Inghilterra, in ogni caso, hanno dato anche le cifre dell’operazione: i londinesi pagherebbero il calciatore 25 milioni più bonus, avvicinandosi parecchio alla valutazione di 30 milioni, mentre al calciatore andrebbero addirittura 6 milioni a stagione per quattro anni. A queste cifre, nessuno potrebbe dire di no, ma restano diversi dubbi in Italia sulla notizia.

Al momento, ciò che è certo è che Chiesa è sempre più lontano dalla Juve e difficilmente le cose potrebbero cambiare nel prossimo futuro. In ogni caso, nelle prossime settimane le piste estere potrebbero comunque prendere il sopravvento, sempre che non arrivino conferme proprio sul Tottenham e il calciatore vada a Londra già in settimana. Al momento, lo ribadiamo, non ci sono segnali di questo tipo.