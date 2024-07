Tifosi Inter spiazzati: Inzaghi ha il ‘nuovo difensore’, ma verrà ceduto

I tifosi dell’Inter sono entusiasti per il ‘nuovo difensore centrale’ di Simone Inzaghi: è successo tutto nelle ultime ore

L’Inter si divide tra campo e calciomercato, un po’ come tutte le big in questa fase di preparazione della nuova stagione, ma uno dipende dall’altro, in un turbinio di novità che derivano anche da quanto succede durante il pre campionato. In tal senso, è stato importante anche capire ciò che è successo tra i nerazzurri e la Pergolettese.

Il gruppo manca ancora di tanti, troppi elementi per dare un valore chiaro alla prestazione della Beneamata, ma nel grigiore generale ci sono state comunque delle indicazioni positive. Intanto, c’è un Mehdi Taremi in grande spolvero e che sta già rendendo molto felice Simone Inzaghi, pronto a concedergli ampio spazio nella prossima stagione. L’ex Porto è andato ancora in gol e si è dimostrato molto utile alla squadra, ma non è il solo.

In una difesa falcidiata dalle troppe assenze del periodo e da un Francesco Acerbi ai box – ieri però è tornato ad allenarsi in gruppo -, si è messo in evidenza Lucien Agoumé. Nessuna sbavatura e un’ottima prestazione per il francese che, a onor del vero, non è stato tanto sollecitato, ma è parso totalmente a suo agio e potrebbe avere un futuro proprio in quel ruolo.

Tifosi Inter sorpresi da Agoumé, ma il suo futuro ormai è segnato

Durante e dopo la partita, a cui hanno assistito davvero tanti tifosi in streaming, in molti hanno commentato stupiti la prova del mediano, che l’anno scorso ha trovato pochissimo spazio agli ordini di Simone Inzaghi. Nonostante i segnali di risveglio, il piano dell’Inter per il prossimo futuro non è cambiato.

L’intenzione è possibilmente cederlo a titolo definitivo, in attesa dell’offerta giusta per concludere l’affare. Diversi club in Francia e in Turchia ci stanno pensando, ma il profilo dell’ex Spezia non è esattamente il più ambito sul calciomercato fino a questo momento. Per questo motivo, bisognerà attendere ancora e chissà che Agoumé non possa continuare a mettersi in evidenza nel pre campionato.

Intanto, nonostante la reazione positiva dei tifosi, l’esperimento di Inzaghi potrebbe essere stato solo dalla necessità più che da un vero e proprio colpo di genio tattico. Si attendono sviluppi nelle prossime settimane, ma Agoumé resta un profilo su cui l’Inter non vuole più puntare.