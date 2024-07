Brusco stop all’Inter: cinque calciatori restano bloccati

Un brusco stop incide sul calciomercato dell’Inter: non arrivano notizie positive nelle ultime ore. Potrebbero restare bloccati cinque calciatori

L’Inter continua a cercare occasioni interessanti in sede di calciomercato, ma non è semplice conciliare le esigenze di bilancio con quelle tecniche, in modo da dare a Simone Inzaghi la migliore squadra possibile per il presente e per il futuro. In questa fase, sono in stand-by le contrattazioni per un nuovo braccetto di sinistra, con Kiwior che resta comunque in cima alla lista, mentre la società di sta concentrando soprattutto sulle possibili uscite e su calciatori giovani che potrebbero rappresentare il futuro.

Tra i desideri dei nerazzurri c’è sicuramente Giovanni Leoni, un talento assoluto della difesa, dalla grande fisicità e con un ottimo senso dell’anticipo, anche se con uno stile ancora un po’ da sgrezzare. Ve ne parliamo da tempo, anche perché Marotta e Ausilio sono convinti di lui, ma le altre richieste della Sampdoria stanno facendo la differenza.

L’Inter pensava di chiudere l’operazione con una spesa sui 5 milioni di euro, ma anche per colpa della concorrenza del Napoli – la Juve ora è defilata dopo l’acquisto di Cabal -, le cose non stanno andando esattamente come ci si immaginava.

Leoni piace all’Inter e blocca il mercato della Samp, ma l’operazione non si sblocca

Secondo quanto scritto da ‘TuttoSport’, la cifra offerta dall’Inter è ritenuta inadeguata e a queste condizioni l’affare non può concludersi, portando a un sostanziale stallo tra le parti. Servirà un ulteriore sforzo da parte del club nerazzurro e solo a quel punto ci sarà il via libera per l’arrivo del difensore a Milano – dopo il riscatto dal Padova, Leoni è legato ai blucerchiati da un contratto fino al 2027.

In ogni caso, i mali non sono per l’Inter, che rischia di perdere uno dei giovani più interessanti in circolazione, ma anche dalla Sampdoria. Infatti, i liguri hanno in stand-by anche diversi altri colpi che potrebbero essere essenziali per tornare in Serie A già nella prossima stagione.

Stiamo parlando di Emil Audero, portiere rientrato proprio dopo il prestito dall’Inter per un anno e in procinto di sbarcare al Como, ma anche dell’esterno Nikolas Ioannou, del portiere Simone Ghidotti e del centrocampista Alessandro Bellemo. Infine, attenzione a Nicolò Pisilli, che si è messo in evidenza nell’amichevole contro il Kosice ha evitato con il suo gol il ko a De Rossi e i suoi uomini.